EUA declara terminada la epidemia de Cyclospora

Este 11 de septiembre, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dieron por terminada la epidemia de Cyclospora, brote relacionado con Taylor Farms.

La epidemia comenzó drásticamente en mayo y rápidamente se propagó en al menos 34 estados, siendo Nueva York, Michigan y Carolina del Norte los más afectados.

The @CDCgov has declared the Taylor Farms–related Cyclospora outbreak over. The FDA’s investigation and related activities remain ongoing. https://t.co/VCU5omXNCD



See our new post-response page to learn more about the agency’s continued work and future efforts.… pic.twitter.com/WYmqON2BQZ — U.S. FDA (@FDA) September 11, 2026

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¿Cuántos casos de ciclosporiasis se registraron en EUA?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), junto a los CDC, y colaboradores estatales, notificaron 19 mil 595 casos de ciclosporiasis confirmados por laboratorio en Estados Unidos, de los cuales más de 12 mil fueron vinculados a la lechuga iceberg de Taylor Farms de México.

¿Cuántas muertes por ciclosporiasis se registraron en EUA?

La epidemia de Cyclospora dejó por lo menos dos personas muertas, ambas en Michigan, estado del epicentro del brote.

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, las dos personas que fallecieron tenían importantes afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la ciclosporiasis y la deshidratación.

Ciclosporiasis en México

Estados Unidos no fue el único afectado por la Cyclospora, sino también México, donde se registraron 33 casos, sin embargo las autoridades descartaron un brote, ya que las personas infectadas representaban aproximadamente el 0.00002% de la población.

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