Erupción de Anak Krakatoa pausa a Indonesia: la historia detrás del “hijo” del volcán que mató a 36 mil personas

Indonesia continúa viviendo una emergencia, luego de que el volcán Anak Krakatoa entró en erupción durante 30 segundos el pasado domingo 6 de septiembre y desde entonces se han cancelado cientos de vuelos, además sigue cerrado el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta de Yakarta.

Dichas medidas se tomaron debido a que la Agencia Geológica de Indonesia informó que las cenizas volcánicas se extendieron por algunas zonas del archipiélago, además de que se detectó actividad sísmica en la isla.

Este comportamiento no es nuevo para Anak Krakatoa, ya que se le conoce por descender de aquel volcán que provocó la muerte de más de 36 mil personas.

🌋 💥 ¡El "hijo" del volcán más peligroso de la historia acaba de despertar en Indonesia! Tras lanzar ceniza a más de 15 mil metros de altura, obligó a cancelar vuelos, clases y suspender actividades de pesca.



Lleva activo desde julio y nadie sabe si se viene una catástrofe… pic.twitter.com/FF5UAE2jrJ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 8, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué le dicen “hijo de Krakatoa” al volcán “Anak” en Indonesia?

“Anak Krakatoa” es una palabra del idioma indonesio que significa “hijo de Krakatoa”. Se trata de un nombre que le dieron los habitantes de la zona cuando surgió, debido a que comparte ubicación con su padre, un volcán que explotó en 1883.

La explosión de Krakatoa está documentada durante el 26 y 27 de agosto de 1883 y generó un tsunami devastador, con olas de entre 22 a 41 metros, que provocó la muerte de más de 36 mil personas y la isla prácticamente quedó borrada del mapa.

Fue hasta diciembre de 1927 cuando el volcán que actualmente se conoce emergió de la caldera que dejó la explosión; especialistas informan que hasta 1930 se estableció de forma permanente.

Esta explosión volcánica fue conocida mundialmente, debido a que el estruendo pudo escucharte a más de cuatro mil kilómetros, ya que fue reportada en Australia y la isla Rodrigues.

¿Dónde se ubica el volcán “Anak Krakatoa”?

El volcán forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Específicamente se ubica en el estrecho de Sonda, es decir, entre las islas Java y Sumatra.

Esta no es la primera gran erupción del volcán, debido a que en diciembre de 2018 hizo una actividad similar y provocó un tsunami, el cual cobró la vida de 437 personas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.