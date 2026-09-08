Irán captura dron submarino de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

Irán aseguró que sus fuerzas capturaron un dron submarino militar de Estados Unidos en las inmediaciones del estratégico estrecho de Ormuz, en un nuevo episodio que eleva la atención entre eran y Washington.

La Guardia Revolucionaria Islámica aseguró que sus fuerza navales interceptaron el vehículo durante una operación de inteligencia; medios iraníes difundieron imágenes que supuestamente muestran el aparato recuperado, sin embargo, Estados Unidos ofrece una versión muy diferente.

Footage released by Iranian media shows what the IRGC claims is an American Dive-LD unmanned submarine captured today. Iran says the vessel is now in its possession. pic.twitter.com/POWlEHHnd5 — Open Source Intel (@Osint613) September 8, 2026

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¿Estados Unidos realmente perdió un drone submarino en el estrecho de Ormuz?

Fncionarios estadounidenses reconocieron que un vehículo submarino no tripulado, sufrió una falla técnica durante la jornada anterior al del reporte del incidente, mientras efectuaba operaciones en aguas de la región.

El Pentágono también restó importancia al valor tecnológico del aparato. De acuerdo con funcionarios citados por The Washington Post, se trataba de un modelo Anduril Dive-LD de tecnología comercial y sin sistemas asificados de sonar o radar.

La televisión estatal identificó el aparato como un Dive-LD, un vehículo de aproximadamente 5.8 metros de longitud con un peso cercano a las 3 toneladas y una capacidad para operar a grandes profundidades.

Estados Unidos ataca buques petroleros de Irán

Buques petroleros de Irán fueron atacados , según el Comando Central de Estados Unidos, tras los intentos de ataques con misiles iraníes contra un buque de guerra de la Armada estadounidense, efectuado en los últimos dos días, en una ubicación desconocida.

Este episodio ocurre en un momento de máxima tensión militar entre Irán y Estados Unidos y en una zona particularmente sensible: el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo.

Por ahora, la captura permanece como una afirmación iraní, mientras Washington reconoce la pérdida de un dron submarino por una falla, la pregunta aquí es: ¿se trata de una captura militar estratégica o de un aparato averiado cuyo valor tecnológico fue exagerado por Terán?

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