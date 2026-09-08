Robo millonario en Francia: Ladrones se llevan cuadros de Renoir en menos de 6 minutos; así lo lograron

Un par de ladrones irrumpieron en el Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en Francia y escaparon con dos pinturas del célebre maestro impresionista, en un robo millonario cuyo valor se estima en los 9 millones de euros, es decir, poco más de 177 millones de pesos.

El atraco sucedió durante las primeras horas de la mañana de hoy martes, cuando los delincuentes ingresaron al recinto tras abrir un boquete en una de las cercas del jardín. Las cámaras de vigilancia registraron el ingreso y la alarme permitió que la policía lograra llegar poco después de transcurridos 6 minutos.

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🖼️ Deux voleurs sont parvenus à s'introduire à l'aube mardi dans le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer, sur la Côte d'Azur et à dérober quatre œuvres, dont deux ont été retrouvées dans le parc, après ce cambriolage qui relance la question de la sécurisation des musées français ⤵️ pic.twitter.com/20Oww95CVR — Agence France-Presse (@afpfr) September 8, 2026

¿Qué cuadros de Renoir fueron robados?

Los delincuentes inicialmente sustrajeron cuatro obras, pero durante su huída abandonaron dos en los jardines del museo.

Las pinturas que permanecen desaparecidas son “Madame Colonna Romano”, realizada alrededor de 1910, y ”Young Woman at the Well" (Jeune femme au puits), de 1886; ambas pertenecen al Museo de Orsay de París y se encontraban de préstamo en Cagnes-sur-Mer.

Las otras dos obras, “Portait of Madame Pichon” y “Coco Reading”, fueron recuperadas.

Cuadro titulado 'Coco leyendo', del pintor francés Pierre-Auguste Renoir, que fue robado del Museo Renoir en Cagnes-sur-Mer, Francia, pero que posteriormente fue recuperado. Cuadro «Coco leyendo» del pintor francés Pierre-Auguste Renoir , robado del Museo Renoir en Cagnes-sur-Mer, Francia, pero recuperado posteriormente el 8 de septiembre de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de una página del sitio web del Museo Renoir . (Musée Renoir/via REUTERS)

El robo que preocupa al mundo del arte

El Museo Renoir ocupa la antigua residencia de Pierr-Auguste Renoir y conserva pinturas, esculturas y objetos relacionados con el artista. La Institución alberga alrededor de 13 pinturas de Renoir y unas 40 esculturas.

La policía francesa mantiene la búsqueda de los responsables mientras continua la investigación. El alcalde Bryan Masson calificó el ataque como un golpe contra el patrimonio histórico y cultural de Cagnes-sur-Mer.

El robo de las pinturas de Renoir vuelve a poner bajo los reflectores la seguridad de los museos franceses; ¿cuántas obras maestras más podrían estar en riesgo ante este nuevo desafío para lam protección del patrimonio artístico

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