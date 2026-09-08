Recrudecen hostilidades en Medio Oriente: EUA destruye petroleros de Irán en el estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos afirmó este martes haber destruido cinco buques petroleros iraníes en respuesta a dos ataques con misiles balísticos lanzados por la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) contra un buque de guerra estadounidense durante los dos días anteriores.

Según reportaron medios tanto estadounidenses como iraníes, el ataque se dio cerca de la isla de Jarg, en el estrecho de Ormuz, lo que provocó la amenaza del país persa de responder contra embarcaciones de Kuwait y de Baréin.

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De acuerdo con la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, uno de los petroleros recibió un ataque en Jarg, sin provocar heridos.

Por su parte, la radiotelevisión estatal IRIB reportó otra embarcación atacada en el puerto de Jask, algo más al sur del estrecho de Ormuz, también sin dejar ninguna víctima.

CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

¿Cuál fue la respuesta de Irán?

Funcionarios del país norteamericano confirmaron a medios como CNN y Fox que el Ejército de EUA atacó petroleros iraníes, vinculados a la Guardia Revolucionaria, en respuesta a intentos de agresión previos contra un buque de la Armada de Estados Unidos.

Según Fox, que cita a altos funcionarios, los objetivos alcanzados estaban cerca de la isla iraní de Jarg y del puerto de Jask, y estas operaciones se enmarcan en la campaña económica para aumentar la presión sobre Teherán.

La Guardia Revolucionaria, a través de un comunicado, advirtió que los petroleros de Kuwait y Baréin “serán blanco de ataques” como respuesta a las acciones de Washington.

“Ante los actos atroces del Ejército estadounidense, que ataca varios petroleros de la República Islámica de Irán, advertimos a todas las tripulaciones de petroleros en los muelles de Kuwait y Bahréin, donde operan estos terroristas y que son cómplices de sus fechorías, que abandonen inmediatamente sus buques, ya sea que estén anclados o en el muelle, porque serán blanco de ataques”, indica el comunicado.

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