FOTOS: Así se vio la poderosa erupción del volcán Anak Krakatau de Indonesia

La erupción del volcán Anak Krakatau de Indonesia elevó una imponente columna de ceniza y humo hacia el cielo el sábado 5 de septiembre, con relámpagos iluminando la columna.

El volcán, situado entre Java y Sumatra, ha entrado en erupción repetidamente desde la noche del viernes, interrumpiendo el tráfico aéreo y cubriendo partes de la región con ceniza.

An eruption of Indonesia's Anak Krakatau volcano sent a towering plume of ash and smoke into the sky. The country began imposing online learning for schools in the Banten region after the eruption blanketed the province in ash https://t.co/2lVWMu1Wo5 pic.twitter.com/OYewKnUfBn — Reuters (@Reuters) September 7, 2026

Ocho aeropuertos indonesios, incluidos dos que dan servicio a Yakarta, permanecieron cerrados el lunes, mientras que las autoridades informaron de la cancelación o el retraso de más de 2 mil 300 vuelos.

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Una vista satelital muestra una erupción volcánica en el Monte Anak Krakatau el 5 de septiembre:

Anak krakatau desde el espacio (CSU/CIRA & JMA/JAXA/via REUTERS)

Anak Krakatau de Indonesia desde un satélite (CSU/CIRA & JMA/JAXA/via REUTERS)

Reabren aeropuertos en Indonesia tras la erupción de Anak Krakatau

Indonesia reabrió este lunes su principal aeropuerto, el de Yakarta, y otros cuatro que habían permanecido cerrados debido a las cenizas volcánicas procedentes de una serie de erupciones en el monte Anak Krakatau , según declaró el ministro de Transportes, Dudy Purwagandhi.

El rastreador Flightradar24.com mostró que el tráfico aéreo comenzó a aumentar alrededor de las 5:00 am en Yakarta, el 8 de septiembre.

Las cenizas del Anak Krakatau han cubierto Yakarta y algunas zonas aledañas desde su erupción inicial esto provocó el cierre de ocho aeropuertos por motivos de seguridad, afectando a más de 340 mil viajeros.

Dudy declaró que el aeropuerto Soekarno-Hatta, el principal de Yakarta, reanudó sus operaciones después de que el viento dispersara las cenizas de sus alrededores.

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