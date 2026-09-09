Lobo mexicano podría perder su protección en EUA, ¿permitirán su caza?

El lobo mexicano es una especie que habita desde Arizona, Nuevo México, Texas, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato y recientemente el gobierno de Estados Unidos ordenó analizar si se le retira la protección.

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¿Qué pasará con el lobo mexicano si le retiran la protección?

Se analizará si el lobo mexicano cumple los criterios de recuperación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA) para retirar su protección y autorizar su eliminación letal para “apoyar y proteger” a los ganaderos.

Si se llega a aprobar la eliminación de protección al lobo mexicano se permitirá cazarlo cuando sea una amenaza para el ganado o la seguridad humana.

Según la orden “Supporting America´s Ranchers”, los productores estadounidenses enfrentan afectaciones provocadas por depredadores y por ello se esta buscando modificar las políticas para responder a los ataques contra animales domésticos.

El lobo mexicano es una especie en peligro de extinción

Actualmente, el lobo mexicano (Canis lupus baileyi) es considerada una especie en peligro de extinción en Estados Unidos y desde 1976 cuenta con protección.

De acuerdo con datos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS) entre 1998 y 2023 se realizaron 21 remociones letales de lobos mexicanos; 81 remociones permanente no letales y 54 temporales.

Esto no significa que este permitida la caza indiscriminada del lobo mexicano, pero se esta contemplando si existen condiciones para disminuir o eliminar la protección de esta especie y permitir una respuesta letal ante conflictos con el ganado.

Es importante destacar que según FWS al cierre de 2025 se contaba con un registro de 319 lobos mexicanos en Arizona y Nuevo México (en 2024 habría 286 ejemplares), 143 se encontraban en Arizona y 176 en Nuevo México.

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