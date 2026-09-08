Tifón e inundaciones provocan alerta en Japón: ¿qué significa el nivel 5 y por qué es tan peligrosa?

Japón enfrenta una nueva situación de alto riesgo por lluvias torrenciales asociadas al tifón número 24 de la temporada y al frente meterorológico que lo acompaña. Las autoridades han pedido a la población extremar pracauciones y priorizar su seguridad ante la posibilidad de inundaciones y otros desastres.

El llamado es especialmehte contundente cuando se activa a alerta de nivel 5 por intensas lluvias, considerada la máxima categoría dentro del sistema japonés de información meteorológica. En esas condiciones, puede existir un riesgo muy elevado de que los desastres ya estén ocurriendo o sean inminentes.

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¿Qué hacer ante una alerta de nivel 5?

La recomendación principal es no desplazarse innecesariamente. Si la persona se encuentra en una zona peligrosa, debe buscar de inmediato un lugar más seguro, siguiendo las instrucciones de las autoridades locales.

También se pide mantenerse completamente alejado de ríos, canales de riesgo y caminos inundados, incluso aunque el agua permanezca poco profunda. Una corriente aparentemente moderada puede arrestrar personas o vehículos.

¿Qué daños ha provocado el temporal en Japón?

Las lluvias vinculadas al sistema meteorológico ha generado condiciones capaces de provocar inundaciones, desbordamientos y deslizamientos de tierra. En elgunas regiones, el terreno permanece saturado y nuevas precipitaciones pueden incrementar rápidamente elm peligro.

Además, las autoridades japonesas han aplicado la Ley de Ayuda de Desastres a una ciudad de la prefectura de Aichi y un municipio de Kagoshima, debido a daños y riesgos derivados del tifón y serveras inundaciones.

#Internacional 🇯🇵⛈️ | Lluvias históricas en #Nagoya, #Japón. 🔴



⚠️ Bandas nubosas provocaron lluvias torrenciales de hasta 104.5 mm en menos de 1 hora, cifra récord desde 1890.



📢 La #JMA activó Nivel 5 de emergencia por desbordamiento de los ríos #Shonai y #Tenpaku.



1/2. pic.twitter.com/qIktHF45tl — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 8, 2026

La emergencia vuelve a recorar una regla fundamental: cuando se activa el nivel 5, no se trata de esperar a qué pase la tormenta, sino de actuar para proteger la vida; ¿estamos preparados para reaccionar a tiempo cuando una emergencia meteorológica alcanza su nivel máximo?

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