Volcán Krakatoa hace erupción en Indonesia; hay cuatro más en nivel de alerta

Este domingo 6 de septiembre el volcán Krakatoa hizo erupción en Indonesia y obligó a suspender operaciones en ocho aeropuertos, así como escuelas y actividades pesqueras.

Sin embargo, el volcán Krakatoa no es el único que se encuentra en foco rojo, sino también hay otros cuatro que están en nivel de alerta 3, y son: Sinabung, Merapi, Lewotobi Laki-laki y Semeru.

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Más de mil vuelos cancelados por ceniza volcánica

El coloso de fuego entró en erupción durante la madrugada y las cenizas volcánicas se extendieron hasta el oeste del archipiélago, lo que provocó que por lo menos mil 500 vuelos, con un total de 170 mil pasajeros, resultaran afectados, de acuerdo con el Ministerio de Transporte.

Fueron ocho los aeropuertos los que suspendieron operaciones, sobre todo el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta. De acuerdo con Reuters, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, AirAsia y Lion Air Group notificaron la cancelación de vuelos con origen y destino en Yakarta.

Ceniza volcánica alcanza altura de 6 mil metros

Según la agencia meteorológica BMKG, la ceniza volcánica alcanzó una altura de 6 mil metros en la vertiente del volcán orientada hacia Java y de 15 mil metros en la vertiente hacia Sumatra y zonas de la provincia de Banten.

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