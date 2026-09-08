Nepal mantiene alerta; científicos revelan que riada se originó por altas temperaturas que sufrió un glaciar

China ha intensificado sus esfuerzos de vigilancia y alerta temprana tras un deslizamiento de tierra en el condado de Gyirong, en la región autónoma de Xizang, en el suroeste de China.

Las autoridades han desplegado a más de 170 expertos técnicos y 150 equipos para apoyar las operaciones de rescate en la zona del desastre.

¿Qué ocasionó la riada en Nepal?

El deslizamiento de tierra, provocado por el colapso de un enorme glaciar en Nepal, azotó el puerto de Gyirong el 26 de agosto, causando la muerte de más mil 300 personas.

Según las autoridades, el deslizamiento de tierra se produjo en una región compleja, de gran altitud y gélida, de la meseta, donde las condiciones meteorológicas son muy impredecibles, lo que dificulta las labores de emergencia.

Un análisis de datos meteorológicos realizado por Robert Rohde, científico jefe de Berkeley Earth, encontró que las temperaturas en el glaciar fueron excepcionalmente elevadas entre el 21 y el 26 de agosto.

Advierten por riesgos en labores de rescate en Nepal

También advierten de que existe un riesgo significativo de desastres secundarios a ambos lados de los valles donde se están llevando a cabo operaciones de rescate, a lo largo de las principales rutas de rescate y en las inmediaciones del puerto de Gyirong.

Según los equipos de rescate, varios departamentos, entre ellos los de gestión de emergencias, recursos naturales, conservación del agua y meteorología, han intensificado conjuntamente las labores de vigilancia y alerta temprana, estableciendo un sistema in situ de detección de riesgos y evaluación de alertas tempranas para apoyar las operaciones de rescate seguras y el trabajo eficiente sobre el terreno.

En respuesta a los complejos puntos de riesgo y a la evolución de las condiciones en el lugar, un grupo de trabajo especial de vigilancia y alerta temprana, creado para gestionar las labores de emergencia, ha desplegado a más de 170 expertos técnicos, movilizado 150 conjuntos de equipos de vigilancia especializados e integrado diversos sistemas de vigilancia operativa y datos de vigilancia exhaustivos.

Wang Chenglei, subdirector del Departamento de Monitoreo de Riesgos y Prevención Integral de Incendios del Ministerio de Gestión de Emergencias afirmó que el grupo está preparado para detectar cualquier dato anómalo o señal temprana de riesgo, y emitirá rápidamente alertas de riesgo e implementará medidas de prevención y control si fuera necesario.

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