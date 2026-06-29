Efraín Zúñiga-García, líder de coyotes en la frontera, se declara culpable en EUA

El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que el mexicano Efraín Zúñiga García, de 38 años, se declaró culpable ante un juez en Texas por presuntamente participar en una red de tráfico de migrantes.

De acuerdo a las autoridades estadunidenses, de septiembre de 2020 al mismo mes en 2023, el acusado, mejor conocido como El Lobo, logró introducir ilegalmente entre dos mil 500 y tres mil personas a EUA desde distintos países mediante la frontera con México.

Asimismo, se notificó que la organización de “coyotes” operaba con casas de seguridad en Monterrey, Nuevo León, y Piedras Negras, Coahuila; cobrara entre seis mil 500 y 12 mil dólares por introducir extranjeros a suelo estadunidense.

🚨#AlertaADN



Efraín Zúñiga García, alias "El Lobo", integrante de una organización internacional de tráfico de personas, se declara culpable de conspiración para introducir extranjeros a Estados Unidos. Así confirmó el Departamento de Justicia de #EEUU🇺🇸⚠️ pic.twitter.com/7dPKWyCwww — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 29, 2026

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“El Lobo” lideraba casa de seguridad en México

La información sobre Zúñiga-García la otorgó Enil Edil Mejía-Zúñiga, quien fue sentenciado a 10 años de prisión en 2025, el cual señaló a El Lobo de dirigir la casa de seguridad en Monterrey.

Asimismo, su papel en la red de tráfico de personas era coordinar la transportación de inmigrantes ilegales, al tiempo que alojaba a ciudadanos de países como Afganistán, Yeme, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador.

“Mejía-Zúñiga dirigía las operaciones y pagaba a guías armados a pie (’coyotes’), conductores de carga y operadores de las casas de seguridad”, explicaron las autoridades estadunidenses.

No era su única actividad, ya que era el encargado de entregar a los migrantes a los coyotes, los cuales guiaban a través de la frontera entre EUA y México, cruzando por el río Grande.

Juez determinará sentencia de “El Lobo”

El mexicano fue trasladado de México a EUA en septiembre de 2025 y, ahora, será un juez federal quien determinará la sentencia que recibirá.

“Un hombre mexicano extraditado desde México se declaró culpable hoy de conspirar para introducir de contrabando a miles de extranjeros procedentes de varios países en Estados Unidos con fines de lucro”, mencionó el Departamento de Estado.

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