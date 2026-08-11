EUA anuncia arresto de cuatro integrantes del CJNG y los acusa de narcoterrorismo

El fiscal federal Gregory W. Kehoe informó la detención de cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Estados Unidos, a los que ya acusaron formalmente de narcoterrorismo y tráfico de armas.

De acuerdo a un comunicado oficial, los arrestados por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional son Edgar Alejandro López Velasco, Noé Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López, alías El Bado, y José Miguel Alvarado Morales.

Las autoridades detallaron que el arresto ocurrió el pasado mes de junio en República Checa y, posteriormente, fueron extraditados a Florida.

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Detalle de los integrantes del CJNG detenidos en EUA

Las autoridades de Estados Unidos informaron lo siguientes acerca de los arrestados:

Edgar Alejandro López Velasco, mexicano de 44 años

Acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo , proporcionar apoyo material al terrorismo, importación de drogas y tráfico de armas de fuego

, proporcionar apoyo material al terrorismo, y Piden cadena perpetua

Señalado como intermediario en el tráfico de narcóticos y armas, además de negociar la importación de armas desde República Checa

Noé Díaz Jiménez, mexicano de 33 años

Acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo , proporcionar apoyo material al terrorismo, importación de drogas y tráfico de armas de fuego

, proporcionar apoyo material al terrorismo, Piden cadena perpetua

Señalado como representante de un alto rango del CJNG, además de negociar la importación de armas desde República Checa

Leobardo Gaxiola López, alías El Bado, mexicano de 63 años

Acusado de conspiración para importar de drogas y tráfico de armas de fuego

Piden cadena perpetua

José Miguel Alvarado Morales, mexicano de 23 años

Acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo , proporcionar apoyo material al terrorismo, importación de drogas y tráfico de armas de fuego

, proporcionar apoyo material al terrorismo, Piden cadena perpetua

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