EUA anuncia arresto de cuatro integrantes del CJNG y los acusa de narcoterrorismo

El fiscal federal Gregory W. Kehoe informó la detención de cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Estados Unidos, a los que ya acusaron formalmente de narcoterrorismo y tráfico de armas.
De acuerdo a un comunicado oficial, los arrestados por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional son Edgar Alejandro López Velasco, Noé Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López, alías El Bado, y José Miguel Alvarado Morales.
Las autoridades detallaron que el arresto ocurrió el pasado mes de junio en República Checa y, posteriormente, fueron extraditados a Florida.
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Detalle de los integrantes del CJNG detenidos en EUA
Las autoridades de Estados Unidos informaron lo siguientes acerca de los arrestados:
Edgar Alejandro López Velasco, mexicano de 44 años
- Acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, proporcionar apoyo material al terrorismo, importación de drogas y tráfico de armas de fuego
- Piden cadena perpetua
- Señalado como intermediario en el tráfico de narcóticos y armas, además de negociar la importación de armas desde República Checa
Noé Díaz Jiménez, mexicano de 33 años
- Acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, proporcionar apoyo material al terrorismo, importación de drogas y tráfico de armas de fuego
- Piden cadena perpetua
- Señalado como representante de un alto rango del CJNG, además de negociar la importación de armas desde República Checa
Leobardo Gaxiola López, alías El Bado, mexicano de 63 años
- Acusado de conspiración para importar de drogas y tráfico de armas de fuego
- Piden cadena perpetua
José Miguel Alvarado Morales, mexicano de 23 años
- Acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, proporcionar apoyo material al terrorismo, importación de drogas y tráfico de armas de fuego
- Piden cadena perpetua
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