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EUA anuncia arresto de cuatro integrantes del CJNG y los acusa de narcoterrorismo

Edgar Alejandro López, Noé Díaz Jiménez, “El Bado” y José Miguel Alvarado fueron las cuatro personas aprehendidas en República Checa

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

El fiscal federal Gregory W. Kehoe informó la detención de cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Estados Unidos, a los que ya acusaron formalmente de narcoterrorismo y tráfico de armas.

De acuerdo a un comunicado oficial, los arrestados por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional son Edgar Alejandro López Velasco, Noé Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López, alías El Bado, y José Miguel Alvarado Morales.

Las autoridades detallaron que el arresto ocurrió el pasado mes de junio en República Checa y, posteriormente, fueron extraditados a Florida.

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Detalle de los integrantes del CJNG detenidos en EUA

Las autoridades de Estados Unidos informaron lo siguientes acerca de los arrestados:

Edgar Alejandro López Velasco, mexicano de 44 años

  • Acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, proporcionar apoyo material al terrorismo, importación de drogas y tráfico de armas de fuego
  • Piden cadena perpetua
  • Señalado como intermediario en el tráfico de narcóticos y armas, además de negociar la importación de armas desde República Checa

Noé Díaz Jiménez, mexicano de 33 años

  • Acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, proporcionar apoyo material al terrorismo, importación de drogas y tráfico de armas de fuego
  • Piden cadena perpetua
  • Señalado como representante de un alto rango del CJNG, además de negociar la importación de armas desde República Checa

Leobardo Gaxiola López, alías El Bado, mexicano de 63 años

  • Acusado de conspiración para importar de drogas y tráfico de armas de fuego
  • Piden cadena perpetua

José Miguel Alvarado Morales, mexicano de 23 años

  • Acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, proporcionar apoyo material al terrorismo, importación de drogas y tráfico de armas de fuego
  • Piden cadena perpetua

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