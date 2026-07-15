EUA designa al Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y globales, según una nueva publicación en su sitio web durante este miércoles 15 de julio.

Anteriormente, de acuerdo a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dichos cárteles mexicanos eran catalogados como grupos terroristas transnacionales.

🇺🇸Estados Unidos eleva la presión contra el crimen organizado



El gobierno estadounidense designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras.



📸: Reuters pic.twitter.com/zzb27neJGa — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 15, 2026

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¿Por qué el Cártel de Juárez fue designado como terrorista en EUA?

El Cártel de Juárez también es conocido como Organización de Narcotráfico Carrillo Fuentes, La Línea, Barrio Azteca u Organización Vicente Carrillo Fuentes tiene una larga historia no sólo en México, sino en Estados Unidos.

Se trata de uno de los mayores rivales del Cártel de Sinaloa y, a finales del siglo pasado e inicios del presente, se le señaló por ser uno de los causantes de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sus orígenes datan de la década de los ochenta bajo el mando de Rafael Aguilar Guajardo, luego Miguel Ángel Félix Gallardo y, posteriormente, Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como El Señor de los Cielos, quien lo lideró junto a sus hermanos, uno de ellos, El Vicerroy, se encuentra recluido en una prisión de EUA.

De acuerdo a investigaciones mexicanas y de EUA, este grupo tenía operaciones en ambas naciones de transporte, almacenamiento y distribución de drogas, lo que los llevó a ser considerados como terroristas, bajo los criterios de la administración de Donald Trump.

¿Quiénes son Los Viagras?

Los Viagras, también conocidos como Los Blancos de Troya, son un grupos criminal formado por los hermanos Nicolás, Rodolfo, Mariano y Carlos Sierra Santa, originarios de Huetamo, Michoacán, y a quienes por años se les consideró cercanos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); no obstante, su primer vínculo fue con La Familia Michoacana.

En la década de 2010 este último grupo tuvo una ruptura y los hermanos Sierra Santa se alían con Los Caballeros Templarios, encabezado entonces por Servando Gómez La Tuta, volviéndose un brazo de la red de extorsión a productores agrícolas, así como de la producción de metanfetaminas.

Con el paso de los años rompieron con los templarios y se unieron a CJNG; sin embargo, en 2013 ya se independizaron y se asumieron como un grupo de autodefensa. A partir de 2019 rompen completamente con todos estos grupos y se disputan el control del centro de Michoacán, mismo que sigue en la actualidad.

¿Qué significa que el Cártel de Juárez y Los Viagras sean considerados organización terrorista extranjera?

Es importante mencionar que estos grupos son considerados grupos criminales fuera de los Estados Unidos; no obstante, a partir de esto puede identificar a presuntos miembros, exponerlos públicamente y negarles participación en el sistema financiero estadunidense o internacional.

Es decir, a partir de este momento tienen sanciones financieras, congelamiento de activos o cuentas, restricción de visas, deportación de personas vinculadas, así como inicio de investigaciones legales bajo las leyes de antiterrorismo.

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