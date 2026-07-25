Aumenta a más de 5 mil la cifra de muertos por doble terremoto en Venezuela

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace un mes en la zona norte de Venezuela ascendió a 5 mil 546, después de que las autoridades sumaran 148 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

Entretanto, el número de heridos se mantiene en 16 mil 740, según el diputado, quien publicó el balance en su cuenta de Telegram.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 17 mil 907 personas perdieron sus viviendas.

De momento, hay 23 mil 811 personas en 107 campamentos transitorios, 476 más que el miércoles, mientras 128 mil 324 familias han sido atendidas por las autoridades.

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¿Cómo se hará la reconstrucción de Venezuela?

Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial, que también registra 1.500 réplicas desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.

El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno a afectados por los terremotos, en un acto que encabezó Delcy Rodríguez junto a su hermano en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.

La mandataria aseguró que trabaja en un “plan maestro” para la reconstrucción de Venezuela.

“Ustedes saben que estamos trabajando en un plan maestro para Venezuela, para La Guaira (…) que permita la recuperación integral, en infraestructura, en viviendas", señaló.

Asimismo, dijo que la reconstrucción tiene que ir también por el lado humano, en educación y en trabajo, al tiempo que pidió a los venezolanos no perder la fe.

Este viernes, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas informó que ha atendido a más de 100 mil personas afectadas y dijo que con la financiación adecuada espera llegar a medio millón en los próximos dos meses.

La organización explicó que en las primeras 72 horas después de los sismos puso en marcha una serie de diagnósticos en más de ocho comunidades de siete estados del país suramericano.

Esto ha permitido, prosiguió, orientar la respuesta con base a información sobre acceso a alimentos, funcionamiento de los mercados, cadenas de suministro y riesgos de protección, en coordinación con el Gobierno venezolano y los socios humanitarios.

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