Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Detienen al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por el Caso Ayotzinapa
/Internacional/Video

Así expandió el CJNG su operación a Europa; desmantelan célula en España

Autoridades desarticularon una célula del CJNG en España y exhibieron la expansión del cártel con operaciones en Europa y otros continentes.

Metadatos del artículo

Por: Ximena Ochoa

España y Francia desmantelaron una célula del CJNG en Cataluña, con 13 detenidos y el aseguramiento de 2.5 toneladas de metanfetamina.

La droga fue enviada desde México oculta en más de 12 toneladas de aroma líquido de vainilla y procesada en un laboratorio clandestino.

Investigaciones señalan que el CJNG ha extendido su presencia a América, Europa y Asia mediante redes logísticas y células operativas.

Autoridades consideran que el grupo criminal ya opera con infraestructura propia fuera de México, consolidando su alcance internacional.

Tags relacionados