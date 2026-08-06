Así expandió el CJNG su operación a Europa; desmantelan célula en España

España y Francia desmantelaron una célula del CJNG en Cataluña, con 13 detenidos y el aseguramiento de 2.5 toneladas de metanfetamina.

La droga fue enviada desde México oculta en más de 12 toneladas de aroma líquido de vainilla y procesada en un laboratorio clandestino.

Investigaciones señalan que el CJNG ha extendido su presencia a América, Europa y Asia mediante redes logísticas y células operativas.

Autoridades consideran que el grupo criminal ya opera con infraestructura propia fuera de México, consolidando su alcance internacional.