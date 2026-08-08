Tifón Dolphin avanza con fuerza: ¿qué zonas están en alerta?

El tifón Dolphin mantiene en alerta a distintas regiones de Asia mientras avanza por el Pacífico occidental rumbo a China.

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El sistema ya dejó afectaciones en Japón y ahora se dirige hacia la costa oriental china, donde se espera que toque tierra.

CHINA / 07 DE AGOSTO DE 2026.



Un paseo familiar se convirtió en una pesadilla: un niño de 9 años desaparecio, una ola masiva lo arrastró desde el dique.



El tifón Dolphin impulsaba mareas altas y la familia se salto las vallas de la zona acordonada.pic.twitter.com/qEX7iPLotm — Crónica Mundial 🇸🇻 🌎 (@CronicaMundial_) August 8, 2026

¿Dónde impactará el tifón Dolphin?

Dolphin pasó por la región de Okinawa, Japón, durante este sábado 8 de agosto; de acuerdo con información de Reuters, el sistema presentó vientos máximos sostenidos de 162 kilómetros por hora, además de rachas que alcanzaron hasta 216 km/h.

Después de afectar las islas japonesas, el tifón continúa su desplazamiento hacia China, las autoridades esperan que toque tierra entre Zhoushan, en la provincia de Zhejiang, y Fuding, en Fujian.

La llegada del sistema ha provocado medidas preventivas en zonas costeras, algunos puertos suspendieron operaciones y también se registraron afectaciones en vuelos y servicios de transporte.

Además, el oleaje representa uno de los principales riesgos en la costa china, con olas que podrían alcanzar hasta 8 metros de altura.

¿Qué efectos provoca Dolphin en Asia?

El paso de Dolphin ya generó lluvias intensas, vientos fuertes y cortes de energía en Japón. Reuters reportó afectaciones en Okinawa y Amami, donde decenas de miles de edificios se quedaron sin electricidad.

En China, las autoridades elevaron el nivel de respuesta ante la llegada del tifón y emitieron diferentes alertas por lluvias intensas, inundaciones y posibles deslizamientos de tierra.

La preocupación también alcanza a las zonas montañosas y costeras, donde la combinación de precipitaciones, viento y oleaje podría generar condiciones peligrosas.

Typhoon Dolphin is currently hitting Okinawa, Japan, bringing strong winds and heavy rainfall to the region. pic.twitter.com/OpVFkpGtsi — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 7, 2026

¿El tifón Dolphin llegará a México?

No se prevé que Dolphin llegue directamente a México, el sistema se encuentra en el Pacífico occidental, mientras que México está en el Pacífico nororiental.

Su trayectoria actual lo lleva hacia la costa oriental de China y no existe, por ahora, un pronóstico que indique un desplazamiento hacia territorio mexicano.

Por ello, México no se encuentra dentro de la trayectoria de impacto prevista para Dolphin.

Conagua vigila posibles ciclones en el Pacífico mexicano

Aunque Dolphin no representa una amenaza directa para México, la actividad meteorológica en el Pacífico mexicano también está bajo vigilancia.

De acuerdo con el reporte de Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de este 8 de agosto, existen tres zonas con posibilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

La que presenta la mayor probabilidad se ubica al suroeste de la península de Baja California, lejos de las costas nacionales, y alcanzó 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico.

Otra zona, también ubicada al suroeste de Baja California, tiene 30% de probabilidad, mientras que un tercer sistema, localizado al suroeste de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, registra 20% de probabilidad.

Esto no significa que un ciclón vaya a impactar Baja California ni que Dolphin se dirija hacia México, se trata de sistemas diferentes y, hasta el momento, las zonas permanecen bajo vigilancia debido a que las condiciones atmosféricas pueden cambiar durante los siguientes días.

El SMN mantiene actualizados sus pronósticos y avisos meteorológicos para dar seguimiento a la evolución de estos sistemas.

🌀Se prevé la formación de dos zonas de baja presión al suroeste de la #PenínsulaDeBajaCalifornia.



Además, se pronostica la formación de otra zona de baja presión, al suroeste de las costas de #Jalisco, #Colima y #Michoacán. Para mayor información, consulta el gráfico. pic.twitter.com/S10wjIUWyr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 8, 2026

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