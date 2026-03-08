Estas playas están a poco más de 3 horas de CDMX y son ideales para Semana Santa

Para quienes viven en la Ciudad de México, la idea de ir a la playa no necesariamente implica recorrer grandes distancias. Existen opciones a poco más de tres horas, que son alternativas atractivas para Semana Santa.

Tuxpan, la más cercana a CDMX

La playa más próxima a la capital es Tuxpan, en el estado de Veracruz. Se ubica a unos 302 kilómetros de distancia y el trayecto promedio es de entre tres y cuatro horas.

En la zona se pueden encontrar playas como Villamar, Cocoteros y San Antonio, con oleaje moderado y espacios adecuados para familias. Frente a la costa también se localizan los arrecifes Bajos Tuxpan, Enmedio y Tanhuijo, que son puntos de interés para quienes practican buceo.

El boleto de autobús ronda los 586 pesos por persona. Si se viaja en automóvil, el gasto estimado en casetas supera los 800 pesos por el viaje redondo, además del combustible.

Otras opciones de playas en Veracruz

El estado ofrece varias alternativas cercanas que pueden adaptarse a presupuestos moderados y viajes cortos.



Tecolutla : Se localiza a 323 kilómetros de CDMX. Es un destino tranquilo que, además de playa, cuenta con campamento tortuguero, museo marino comunitario y recorridos por manglares.



: Se localiza a 323 kilómetros de CDMX. Es un destino tranquilo que, además de playa, cuenta con campamento tortuguero, museo marino comunitario y recorridos por manglares. Casitas : Forma parte de la Costa Esmeralda, reconocida por sus aguas de tonalidad verde y su franja costera de aproximadamente 40 kilómetros. Ofrece paseos en lancha, ecoturismo en manglares y recorridos por las ciénegas del Fuerte.



: Forma parte de la Costa Esmeralda, reconocida por sus aguas de tonalidad verde y su franja costera de aproximadamente 40 kilómetros. Ofrece paseos en lancha, ecoturismo en manglares y recorridos por las ciénegas del Fuerte. Barra de Cazones: Ubicada a unos 305 kilómetros, combina vistas al río y al mar. Es un pueblo pesquero con opciones de hospedaje accesibles y un faro que se ha convertido en uno de sus principales atractivos. En algunas zonas la arena tiene conchas, por lo que se recomienda usar calzado adecuado.

Guerrero, el clásico de los capitalinos

A una distancia un poco mayor, el estado de Guerrero continúa siendo una de las opciones preferidas para vacacionar desde la capital.

Acapulco : Históricamente es el destino más visitado por los habitantes de la capital. El costo del autobús suele ubicarse entre 800 y 900 pesos por persona, mientras que en automóvil las casetas pueden superar los 1,500 pesos por viaje redondo.

: Históricamente es el destino más visitado por los habitantes de la capital. El costo del autobús suele ubicarse entre 800 y 900 pesos por persona, mientras que en automóvil las casetas pueden superar los 1,500 pesos por viaje redondo. Puerto Marqués : Cercana a La Quebrada, es una playa más resguardada, ideal para familias y visitantes que buscan aguas más tranquilas.

: Cercana a La Quebrada, es una playa más resguardada, ideal para familias y visitantes que buscan aguas más tranquilas. Barra Vieja: A unas cuatro horas y 40 minutos de CDMX, es conocida por su extensión y por actividades como paseos a caballo en la playa o recorridos en lancha por la laguna. Tras el impacto del huracán Otis, la zona continúa en proceso de recuperación.