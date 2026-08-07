Abelardo De La Espriella asume la presidencia de Colombia; así fue su atípica investidura en Cali

El abogado ultraderechista Abelardo De La Espriella juró este viernes como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, en una ceremonia de investidura celebrada en un auditorio universitario de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

“Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”, dijo De La Espriella al jurar ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien acto seguido le impuso la banda presidencial.

Paralelamente, soldados del Ejército dispararon 21 cañonazos de salva con los colores de la bandera colombiana desde la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, situada en Bogotá, y el ya presidente en ejercicio recibió el saludo afectuoso de su familia y el aplauso de los presentes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Ceremonia de investidura con retraso

Enseguida, De La Espriella tomó el juramento a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, acompañado del campesino Luis Felipe Yagüé, de 74 años, invitado de honor como muestra de apoyo a pequeños empresarios y emprendedores colombianos.

De La Espriella llegó al auditorio acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos, todos menores de edad, y lo recibió con aplausos por los más de mil invitados nacionales e internacionales, que esperaron durante más de una hora su llegada.

Estaba previsto que la ceremonia comenzara a las 15:00 horas de Colombia.

Ceremonia de posesión del presidente de la Republica de Colombia Abelardo De La Espriella https://t.co/hI2x5A2Wnd — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 7, 2026

¿Quiénes estuvieron en la investidura de Abelardo de la Espriella?

En el acto fue notoria la ausencia de los congresistas del Pacto Histórico, partido del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, quienes no asisten a la investidura de De La Espriella, a quien consideran un presidente “ilegítimo”, y muchos de ellos no reconocen su elección al sostener que hubo fraude.

Quienes sí asisten son los expresidentes colombianos César Gaviria (1990-1994), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022), mientras que Ernesto Samper (1994-1998) y el premio Nobel de la Paz de 2016, Juan Manuel Santos (2010-2018) no fueron invitados.

Al auditorio, decorado con flores colombianas y con grandes pantallas en las que se leía “Bienvenidos a la Patria Milagro”, llegaron también el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast; y Honduras, Nasry Asfura, así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.