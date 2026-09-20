Trump cambiaría el nombre a la IA y estas son sus propuestas

El presidente de los Estados Unidos (EUA), Donald Trump, propuso cambiarle el nombre a la Inteligencia Artificial (IA), ya que prevé una próxima revolución industrial de la mano de esta tecnología.

En su red social Truth Social, el mandatario indicó que también apostará por la creación de una “Fuerza de la IA”, así como designación de un “zar” para que coordine el desarrollo de ésta.

🤖🇺🇸 Trump quiere cambiarle el nombre a la Inteligencia Artificial



El presidente de EEUU lanzó una encuesta para sustituir “Artificial Intelligence” por Superior, Extreme o Supreme Intelligence.



🗳️ ¿Cuál nombre propone para la IA? pic.twitter.com/VqlXS0OjVq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 20, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Lista de nombres para la IA que propone Donald Trump

De acuerdo a lo que mencionó, él considera que el tecnología tendría que tener nombres “más elegantes” como:

Inteligencia Extrema

Inteligencia Superior

Inteligencia Suprema

“Muchas personas consideran que el término Inteligencia Artificial es impreciso y poco elegante (...)”, expresó, por lo que abrió una encuesta en redes donde ya perdió “inteligencia extrema”.

Trump desestima peticiones de regulación y adelanta “Fuerza de la IA”

Posteriormente, el empresario descartó las peticiones para regularizar la IA ante una posible amenaza para la humanidad y, por el contrario, adelantó que buscará crear a la Fuerza de Inteligencia Artificial y ya busca a su director.

“De ninguna manera obstaculizaremos ni frenaremos el crecimiento de la esta increíble industria. Al contrario, la valoraremos, la apoyaremos y velaremos por su desarrollo; sin embargo, también estaremos atentos a las malas prácticas y podemos hacerlo fácilmente con nuestro sistema de justicia penal y civil ya existente”, se pudo leer.

Donald Trump adelanta próxima revolución industrial

Finalmente, el presidente de Estados Unidos prevé que se dé una nueva revolución industrial, comandada por la IA, es por eso que adelantó que el impacto podría tener efecto en un 25% en el Producto Interno Bruto (PIB).

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.