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/Internacional/Video

Yemen enfrenta una nueva crisis humanitaria: más de 125 mil personas han sido desplazadas

Nueva escalada de combates entre los hutíes, respaldados por Irán, y fuerzas vinculadas al gobierno y apoyadas por Arabia Saudita ha obligado a más de 125 mil personas a abandonar sus hogares; Naciones Unidas advierte sobre el deterioro de la situación humanitaria.

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Por: Ximena Ochoa

Naciones Unidas reportó que alrededor de 125 mil personas, equivalentes a unas 18 mil familias, habían sido desplazadas dentro de Yemen desde el inicio de septiembre; además, la Organización Internacional para las Migraciones señaló que miles han buscado salir del país hacia Yibuti.

La escalada ocurre principalmente entre los hutíes y fuerzas vinculadas al gobierno reconocido internacionalmente, con Arabia Saudita respaldando a este último; el avance hutí también ha incrementado la tensión alrededor del estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta estratégica para el comercio marítimo.

Naciones Unidas advierte que más de 22 millones de personas en Yemen necesitan asistencia humanitaria y que el acceso a ayuda se ha complicado por la violencia, las restricciones de movimiento y las interrupciones en las comunicaciones.

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