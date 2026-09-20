VIDEO: Personas huyen de incendio forestal que arrasa más de 100 hectáreas en Villa de Leyva, Colombia

Un gran incendio forestal registrado en la zona montañosa de Villa de Leyva, en Colombia, ya consumió más de 100 hectáreas, según informaron las autoridades locales, durante la tarde de este domingo.

El siniestro, que comenzó durante la tarde del sábado, no ha podido ser controlado debido a los fuertes vientos, la rápida propagación de las llamas y la dificultad de acceso a la zona afectada.

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Incendio forestal se extiende a santuario a Iguaque El incendio, que comenzó el sábado (19 de septiembre), no ha podido ser controlado debido a los fuertes vientos. (Government of Boyaca/via REUTERS)

Incendio forestal desata evacuación masiva en Villa de Leyva, Colombia

Ubaldo Castro, director de Gestión de Riesgos de Desastres de Boyacá, señaló que más de 250 unidades de agencias de ayuda humanitaria, defensa civil, cruz roja, ejército, policía y bomberos trabajan intensamente para controlar el incendio.

“Tenemos reportes de aproximadamente 100 hectáreas afectadas por el incendio en el municipio de Villa de Leyva. Contamos con cuatro aeronaves participando en la respuesta de emergencia: dos contratadas por el gobierno de Boyacá, una de la Fuerza Aérea Colombiana y una que se acaba de incorporar de las Fuerzas Armadas Colombianas”, señaló Ubaldo Castro.

#ATENCIÓN | Este es el panorama en el sector cercano al hotel Arcoíris en Villa de Leyva. La comunidad solicita apoyo para crear líneas de defensa y evitar que las llamas avancen.https://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/fbPXfh7Lyb — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 20, 2026

Por su parte, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia informó en sus redes redes sociales que la información preliminar señala que el incendio fue provocado de manera intencional, y las autoridades llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Incendio en Villa de Leyva se extiende a santuario de flora y fauna de Iguaque

El incendio forestal se extendió durante este domingo al santuario de flora y fauna de Iguaque, uno de los ecosistemas más importantes de Boyacá, según informaron las autoridades.

Luz Malaver, jefa de Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Parques Naturales de Colombia, señaló que 17 unidades del santuario de Iguaque están trabajando para controlar las llamas, que no han podido ser controladas debido a los fuertes vientos; de hecho, algunas alcanzan hasta cinco metros de altura.

Desde ayer, la brigada forestal de Parques Nacionales Naturales atiende el incendio registrado en el Cerro San Marcos, en Villa de Leyva, en coordinación con las entidades del @SNGRDColombia.



Participamos en el Puesto de Mando Unificado, junto a @DNBomberosCol, @PoliciaColombia,… pic.twitter.com/CILCU8QbFa — Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) September 20, 2026

Más de 250 efectivos de agencias de ayuda humanitaria, defensa civil, cruz roja, ejército, policía y bomberos trabajan para controlar el incendio, con el apoyo de cuatro helicópteros equipados con sistemas Bambi Bucket que arrojan agua y retardante de fuego.

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