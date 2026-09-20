Susy Aponte: Captan el momento EXACTO en el que asesinan a la China Polo, candidata a gobernadora en Perú | VIDEO

Susy Aponte Polo, La China Polo, fue asesinada a balazos este sábado 19 de septiembre, a la vista de todos, mientras realizaba un acto de campaña en un mercado de Caraz. La mujer se encontraba grabando un clip en el instante en que un hombre le disparó en la cabeza.

La candidata a la gubernatura del departamento de Áncash, en Perú, cayó al piso al instante, frente a las personas de su equipo de campaña y ciudadanos que se encontraban realizando sus compras en el mercado. En el ataque resultaron heridas cinco personas, que de inmediato fueron trasladadas para recibir atención médica urgente.

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Susy Aponte había denunciado amenazas de muerte

Susy Aponte, periodista y candidata a la gubernatura de Áncash, que fue asesinada a balazos este sábado, ya había denunciado amenazas días antes. La comunicadora que dirigía el portal informativo “China Polo Dominical”, difundía presuntas irregularidades y actos de corrupción dentro de la policía, señaló que había recibido amenazas de muerte por parte de personas que se encontraban en prisiones.

🚨🇵🇪 Asesinan a tiros a “La China Polo” en Perú



La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, fue atacada durante un acto de campaña en Caraz.



La Fiscalía investiga el caso como presunto sicariato y ya hay tres detenidos pic.twitter.com/IKEeApp6YC — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 20, 2026

“Como siempre he dicho, señores: ¡MIEDO NO TENGO! Pero tampoco soy ingenua. Si están intentando callarme o preparar algo contra mí, quiero que desde ahora quede evidencia de todo lo que está ocurriendo”, publicó en su cuenta de Facebook el pasado viernes.

En el clip se puede ver el momento en el que la candidata se encontraba dando un pequeño discurso ante la cámara, cuando de pronto, alguien se acerca y le dispara en la cabeza a quemarropa. La mujer hace un gesto de dolor y cae al suelo. De inmediato, el pánico se apodera de los presentes.

De acuerdo con lo informado por los primeros reportes policiales, un hombre fue detenido en el lugar de los hechos.

¿Quién era Susy Aponte Polo?

Susy Ysabel Aponte Polo, conocida públicamente como “La China Polo”, fue una periodista y política peruana de 43 años.

Ganó popularidad como conductora del programa digital China Polo Dominical, una plataforma desde la cual difundía denuncias sobre presuntas irregularidades y casos de corrupción regional.

Era candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento político regional Socios por Áncash, con miras a las elecciones programadas para el 4 de octubre de 2026.

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