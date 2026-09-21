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¿Por qué cambia la política en Alemania? El costo de vida y la vivienda pesan en las elecciones

El escenario político alemán cambia tras varias derrotas del partido de Friedrich Merz (reconocido como moderado) y el avance de otras fuerzas de derecha e izquierda.

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Por: Ximena Ochoa

Friedrich Merz pertenece a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), uno de los principales partidos de Alemania y una fuerza de centroderecha que ha dominado buena parte de la política del país durante varios años.

La Alternativa para Alemania (AfD) se ubica a la derecha del espectro político alemán, mientras que distintas fuerzas de izquierda también han ganado espacio electoral en diferentes regiones.

El costo de la vivienda, los precios y la situación de los servicios públicos aparecen entre los temas que ayudan a explicar el descontento de parte del electorado alemán.

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