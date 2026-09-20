Ucrania lanza más de 400 drones y golpea la principal refinería de Moscú en histórico ataque: VIDEO

Ucrania lanzó una ofensiva masiva que impactó la principal refinería de petróleo de Moscú y varios edificios residenciales, dejando un saldo de al menos dos personas muertas y más de 20 heridas, en lo que Rusia calificó como el mayor ataque con drones registrado contra la capital desde el inicio del conflicto.

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🔥🛢️Scenes from Moscow today: a close, clear view of burning fuel-processing units at the Moscow Oil Refinery following the overnight attack, followed by footage of Ukrainian Liutyi long-range kamikaze drones flying over the Russian capital.



One of the most vivid visual… pic.twitter.com/ehoB0j35uI — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 20, 2026

Histórico ataque de drones de Ucrania contra Moscú

Sergei Sobyanin, alcalde de Moscú, afirmó que las fuerzas de defensa derribaron alrededor de 450 drones que se dirigían hacia la región; pese a las maniobras de interceptación, unidades clave de la refinería moscovita sufrieron daños considerables.

Conforme al Ministerio de Defensa de Ucrania, esta planta procesadora suministra más de un tercio del combustible de la zona metropolitana, además de que abastece directamente de diésel y gasolina de aviación a las fuerzas militares de Rusia.

The Russians still clinging to the childish belief that they get to bomb everyone without anyone daring to bomb them back learned a valuable lesson this morning. pic.twitter.com/TfLxOpZc5J — Daractenus (@Daractenus) September 20, 2026

La emergencia provocó el cierre temporal de los aeropuertos de Sheremétievo y Vnúkovo, afectando decenas de vuelos comerciales antes de restablecer operaciones.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky confirmó que la operación buscó golpear la logística que “sustenta la maquinaria de guerra”.

Rusia reacciona ante ataque de drones de Ucrania

Las autoridades de Rusia informaron que una mujer de 44 años y un adulto mayor murieron en zonas residenciales tras el impacto de los proyectiles. Por su parte, la ofensiva cruzada se intensificó durante el fin de semana con bombardeos rusos en las regiones ucranianas de Kyiv y Sumy que dejaron nueve personas fallecidas, entre ellas tres niños.

Ataque histórico en Moscú: Ucrania lanza más de 400 drones y golpea la principal refinería de la capital Alerta en el Kremlin: El mayor ataque masivo con drones paraliza Moscú y deja victimas fatales (Serhii Korovainyi/REUTERS)

Cabe señalar que este histórico despliegue coincide con la jornada final de las elecciones parlamentarias en Rusia, evento que las autoridades de Moscú acusaron a Kyiv de intentar perturbar; ¿y tu, crees que esta escalada de ataques directos a infraestructuras clave cambie el rumbo de las negociaciones de paz?

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