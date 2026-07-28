Un potente terremoto de magnitud 7.1 sacudió Kumamoto (suroeste de Japón) este martes, provocando daños en múltiples estructuras y el desplome parcial de un centro comercial.

Además, tras este terremoto en Japón, las autoridades habían emitido una alerta de tsunami para los mares de Ariake y Yatsushiro, sin embargo, ya fue levantada luego de que se confirmó que no hay riesgo de olas gigantes.

🔴 Terremoto de magnitud 6.8 deja devastación en Japón



Un fuerte sismo sacudió la prefectura de Kumamoto, al sur de #Japón, provocando el colapso parcial de edificios, daños en viviendas y una intensa movilización de los equipos de emergencia. pic.twitter.com/I49lknn2K4 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 28, 2026

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Centro comercial colapsa en Japón

La segunda planta de un centro comercial ubicado en la prefectura de Kumamoto colapsó luego del desastre natural ocurrido este martes en Japón.

Servicios de emergencia del país nipón indicaron que “muchas personas” quedaron atrapadas al interior. La cadena NHK reportó un aproximado de entre 20 y 30 trabajadores del centro comercial sin ser localizados.

Previo a este incidente, servicios de emergencia mencionaron que se escuchó una explosión en el interior del centro comercial.

#اليابان

🚨 تواصل الشرطة وفرق الإنقاذ عمليات البحث عن 20 إلى 30 موظفًا يُعتقد أنهم ما زالوا محاصرين، عقب الانهيار الجزئي الذي تعرض له مركز أيون التجاري (Aeon Mall) في محافظة كوماموتو، إثر الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة. #Japan | #Kumamoto pic.twitter.com/farlS7oJxn — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) July 28, 2026

Carreteras sufren consecuencias en Japón tras terremoto

En algunas grabaciones aéreas de la cadena NHK se pueden observar daños graves en la Autopista Expressway tras los hechos ocurridos este martes.

En las imágenes se aprecian algunos tramos de un puente que parece estar “separado”, producto de la devastación que trajo el terremoto este martes en Japón.

Además, en otros tramos de carreteras se puede apreciar a los carros esquivando las zonas dañadas tras el terremoto en donde se levantó el asfalto.

Japón crea grupo de trabajo para evaluar posibles daños

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, publicó un mensaje en su cuenta de X en donde aseguran se creó un grupo para recopilar información en busca de evaluar los daños y realizar las operaciones de rescate.

La propia Takaichi reportó varios heridos, así como los daños provocados en carreteras, puentes y edificios. También se produjeron apagones e incendios, aunque no compartió más detalles.

El servicio de trenes fue suspendido para realizar controles de seguridad; mientras que el aeropuerto de Aso Kumamoto fue cerrado. El Ministerio de Defensa envió aviones para terminar de evaluar la zona por las afectaciones.

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