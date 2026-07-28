Bernarda Vera reaparece tras 53 años: sus padres murieron creyéndola muerta

Bernarda Vera, una profesora chilena considerada víctima de la desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue localizada con vida en Argentina gracias a una prueba de ADN, el hallazgo reabre uno de los casos más impcatantes vinculados a violaciones de los derechos humanos en Chile.

La mujer, que fue hallada con vida más de cinco décadas después de haber sido reportada como desaparecida durante la dictadura chilena, hoy tiene 80 años y es residente en Argentina. La confirmación fue dada a conocer por el poder judicial chileno, luego de un examen de ADN acreditara su identidad con una probabilidad superior al 99.999%.

Bernarda Rosalba Vera Contardo Bernarda Vera fue hallada con vida más de cinco décadas después de haber sido reportada como desaparecida durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. (Museo de la Memoria)

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La investigación fue encabezada por el juez Áñvaro Mesa como parte de las diligencias derivadas del Plan Nacional de Búsqueda, impulsado por el actual Gobierno chileno para esclareces el destino de las personas desaparecidas durante la dictadura en Chile.

El análisis genético comparó muetras de familiares conservadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal. El resultado confirmó que la mujer encontrada en Argentina corresponde a Bernarda Rosalba Vera Contardo, quien había sido dad por desaparecida desde octubre de 1973.

El caso de Bernarda Vera merece una investigación a fondo. Si hubo uso indebido de recursos públicos o responsabilidades institucionales, no puede haber privilegios ni dobles estándares; y la plata debe devolverse.

Solo la verdad completa fortalece la democracia. pic.twitter.com/tavGznhfZh — Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) July 28, 2026





Padres e hija de Bernarda Vera vivieron creyendo que había muerto

En los años posteriores al retorno de la democracia en Chile, los padres de Bernarda declacaron ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, convencidos de que su hija había sido víctima de desaparición forzada y ambos fallecieron sin conocer que su hija seguía con vida.

El relato se cae cuando aparecen los hechos. El caso Bernarda Vera abre una pregunta imposible de ignorar: ¿cuántos expedientes, informes y condenas descansan sobre antecedentes que nunca fueron ciertos? Es hora de revisar todo. Un solo caso basta para derrumbar la presunción de… pic.twitter.com/6enzghqxar — Partido Nacional Libertario (@Partido_NL) July 27, 2026

Respecto de su hija, que tenía tan solo cinco años cuando vio a su madre por última vez, también vivió con esa versión oficial. Conforme al abogado Vladimir Riesco, siempre actuó de buena fe y únicamente conocía la información contenida en el Informa Rettig y los antecedentes reunidos por la justicia chilena.





Hallazgo de Bernarda Vera desata debate político en Chile

Después de que se dio a conocer la noticia, diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitaron al Gobierno chileno analizar la restitución de los recursos entregados a la familia mediante la ley de reparación para víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, las pensiones fueron otorgadas conforme a la información oficial disponible durante décadas y cuando no existía evidencia de que Bernarda Vera estuviera viva.

El caso Bernarda Vera representa un giro extraordinario en la historia reciente de Chile y evidencia que, más de 50 años después del golpe de Estado de 1973, aún continúan apareciendo nuevos antecedentes sobre personas consideradas desaparecidas.

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