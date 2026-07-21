Fiscalía de EUA propone fecha para el juicio contra Nicolás Maduro: ¿Cuándo será?

El juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos ya tiene una fecha tentativa; de acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propuso que el proceso penal contra el exmandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, comience en 2027.

La propuesta forma parte de la planeación del caso que enfrenta la pareja por presuntos delitos relacionados con narcoterrorismo y tráfico internacional de drogas; antes del inicio del juicio deberán desarrollarse diversas etapas procesales, entre ellas la entrega de pruebas, la revisión de evidencias y la resolución de recursos legales.

Nicolas Maduro juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos ya tiene una fecha tentativa. (Jesus Vargas/Getty Images)

¿Cuándo será el juicio contra Nicolás Maduro?

De acuerdo con un documento presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fiscales federales y abogados defensores propusieron que el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores inicie en junio de 2027.

El calendario procesal establece plazos durante los próximos meses para que la Fiscalía entregue la evidencia a la defensa, tal como lo exige la legislación estadounidense.

Si el juez Alvin Hellerstein aprueba la propuesta, los procedimientos preliminares se desarrollarán entre septiembre de este año y marzo de 2027, antes de que comience el juicio.

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¿Qué sucederá en la próxima audiencia?

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán este miércoles ante la Corte Federal de Nueva York en una nueva audiencia de revisión del proceso penal.

Será la tercera audiencia celebrada desde que ambos fueron puestos a disposición de la justicia estadounidense tras su captura en Caracas.

Durante la sesión, la Fiscalía y la defensa presentarán conjuntamente el calendario del proceso para que el juez determine las siguientes etapas del caso.

¿De qué delitos acusan a Nicolás Maduro y Cilia Flores?

La acusación presentada por la Fiscalía sostiene que Nicolás Maduro, su esposa y otros presuntos implicados integraban una organización dedicada a introducir toneladas de cocaína a territorio estadounidense.

De acuerdo con el expediente judicial, enfrentan cuatro cargos federales:

Conspiración para cometer narcoterrorismo.

Conspiración para importar cocaína.

Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

Las autoridades estadounidenses señalan que el presunto esquema criminal habría involucrado alianzas con grupos como las FARC y el ELN, además de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.

Tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores se declararon no culpables de todos los cargos.

En caso de ser encontrados culpables por un jurado federal, podrían enfrentar cadena perpetua, de acuerdo con la legislación estadounidense.

¿Qué sigue en el proceso contra Nicolás Maduro?

Antes de que el juicio pueda comenzar, el tribunal deberá resolver distintas etapas procesales que forman parte del sistema de justicia estadounidense.

Entre ellas destacan:

La entrega de pruebas por parte de la Fiscalía.

La revisión de evidencias por la defensa.

La presentación de recursos y mociones legales.

La definición del calendario definitivo del juicio.

Solo después de concluir estos procedimientos, el juez decidirá si mantiene la propuesta para iniciar el juicio en junio de 2027 o establece nuevas fechas para el proceso.

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