Un fatal accidente aéreo que ocurrió en 1952 en la isla de Puerto Rico provocó cambios en los protocolos de seguridad de los vuelos.

Hace 74 años, el vuelo de Pan Am se estrelló en aguas cercanas a Puerto Rico, accidente que dejó a 52 personas fallecidas y modificó por completo las medidas preventivas de seguridad para los pasajeros antes de un vuelo.

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Descubren restos del accidente aéreo 74 años después

Gracias a un dron equipado con un sonar, la Air/Sea Heritage Fundation encabezó la expedición durante el mes pasado y en la cual hallaron los restos del “Clipper Endeavor” de Pan Am.

Este martes se anunció el descubrimiento de los restos del avión Douglas DC-4 luego de que se estrelló el 11 de abril de 1952. El descubrimiento completo será presentado en una futura emisión del programa Expedition Unknown en Discovery Channel.

En aquella fecha, el piloto del Vuelo 526A realizó un aterrizaje forzoso en el Océano Atlántico luego de algunas fallas en los motores, por lo que no lograron llegar a Nueva York, el destino original.

En el avión se encontraban 64 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, aunque todos sobrevivieron al impacto inicial, solamente 17 personas fueron rescatadas. Expertos señalan que esto derivó por la falta de protocolos informativos de seguridad.

El accidente aéreo que cambió las medidas preventivas en vuelos

A pesar de que la aeronave contaba con salvavidas y dispositivos para flotar tanto para el personal como para los pasajeros (informó Pan Am), el avión se hundió en menos de tres minutos.

Y es que esto se produjo debido a la ausencia de información sobre protocolos de seguridad, la barrera del idioma y la falta de una coordinación a la hora de llevar a cabo los procedimientos.

Después de este accidente, la Junta de Aeronáutica Civil sugirió una serie de modificaciones en las normas de aviación civil. Una de ellas fueron las sesiones informativas previos a un vuelo para todos los pasajeros entre las que destacan el uso de chalecos, balsas salvavidas y salidas de emergencia.

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