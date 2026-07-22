Futbolistas de Gaza eran terroristas de Hamás y la Yihad Islámica: Ejército de Israel sobre su eliminación

El Ejército de Israel (FDI por sus siglas en inglés), aseguró que 12 personas de la Franja de Gaza conocidas, públicamente como futbolistas, entrenadores y hasta un árbitro internacional, también formaban parte de las estructuras terroristas de Hamás y la Yihad islámica palestina.

En un comunicado oficial, las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que estas personas no fueron atacadas por sus actividad deportivas, sino por su presunta participación en organizaciones armadas consideras terroristas por Israel, Estados Unidos y Unión Europea.

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Meet some of Hamas & Islamic Jihad’s “soccer players”: pic.twitter.com/nRdvM08AvG — Israel Defense Forces (@IDF) July 22, 2026

¿Quiénes son los futbolistas de Gaza que Israel eliminó por permanecer a organizaciones terroristas?

De acuerdo con la información difundida por las FDI, entre los casos mencionados se encuentra Mohammed Emad Hassouna, capitán del Club Shabab Al-Zawaida, a quién Israel acusa de haber participado en la incursión del 7 de octubre de 2023, en territorio Israelí.

También figura Mohammed Sami Mohammed Khattab, quien se desempeñaba como árbitro asistente internacional y que, según el Ejército de Israel pertenecía a la Brigada de los Campamentos Centrales de la Yihad Islámica.

La lista incluye además a jugadores, entrenadores y porteros que, de acuerdo con Israel, ocupaban cargos como comandantes de pelotón, operativos militares o integrantes de unidades antiataque de Hamás y la Yihad Islámica.

Israel niega ataques contra deportistas en la Guerra contra Gaza

Las FDI sostienen que estas revelaciones buscan responder a las críticas internacionales que acusa a Israel de atacar deliberadamente a deportistas durante la Guerra en Gaza.

Según el ejército, los señalados utilizaban sus actividades civiles como cobertura mientras desarrollaban funciones dentro de las organizaciones terroristas. Israel afirmó que las operaciones militares se dirigieron contra personas identificadas como combatientes y no por su condición de atletas.

Hamás y la Yihad Islámica Palestina no han respondido a estas acusaciones

Hasta el momento, Hamás, la Yihad Islámica, o las organizaciones deportivas mencionadas, no han respondido públicamente de manera específica a estas acusaciones. Tampoco se han presentado pruebas independientes que permitan verificar de forma autónoma cada uno de los elementos realizados por las Fuerzas de Defensa de Israel.

El conflicto entre Israel y los grupos armados palestinos continúa generando versiones contrapuestas sobre los hechos ocurridos durante la guerra, mientras la comunidad internacional mantiene el llamado a que todas las partes respeten el derecho internacional humanitario y se investiguen las denuncias relaciones con el conflicto.

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