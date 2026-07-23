Sismo sacude hoy 23 de julio el norte de Texas

Un sismo de magnitud 5.0 se registró la mañana de hoy jueves 23 de julio, en el norte de Texas, Estados Unidos, cerca de la frontera con Oklahoma.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo se registró a las 6:21 horas, y el epicentro se ubicó a 24 millas al sur-sureste de Spearman, una ciudad del Panhandle de Texas.

Notable quake, preliminary info: M 5.0 - 38 km SSE of Spearman, Texas https://t.co/MDwmDoiVOB — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 23, 2026

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¿Cuáles han sido otros sismos en Texas?

El sismo de magnitud 5.0 reportado este jueves se encuentra entre los más fuertes registrados en la historia de Texas y se da en medio de los últimos temblores y terremotos que se han presentado alrededor del mundo.

El 1 de febrero de 2023 se registró un sismo de magnitud 5.4, en una región petrolera, en el oeste de Texas, a las 17:35 horas, a 22 kilómetros al noroeste de la ciudad de Midland, a una profundidad de 8 kilómetros.

En dicha ocasión, el temblor se sintió en una extensa área y llegó hasta la ciudad de Lubbock. El sismo ocurrió exactamente un mes después de un movimiento telúrico en el área de Pecos, en Texas, al sur de Nuevo México.

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