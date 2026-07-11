China en alerta máxima por tifón Bavi; evacúan a casi 2 millones de personas

China evacuó este sábado a más de 1,8 millones de personas ante la llegada del tifón Bavi, que avanza hacia la ciudad de Wenzhou, en la provincia oriental de Zhejiang, tras azotar con lluvias intensas y vientos violentos las islas del sur de Japón y pasar cerca del norte de Taiwán, donde dejó 87 heridos.

Según medios estatales chinos, más de 1,7 millones de personas fueron evacuadas en Zhejiang y más de 100 mil en la vecina provincia de Fujian, donde las autoridades pusieron en alerta a más de 17 mil rescatistas. Shanghái, también sobre la costa este, reubicó a unos 34 mil residentes de zonas de alto riesgo, informó la agencia Xinhua.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuál es la fuerza del tifón Bavi?

Bavi registraba vientos máximos sostenidos de 144 kilómetros por hora, equivalentes a la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Se prevé que toque tierra antes de la medianoche o en la madrugada del domingo cerca de Wenzhou, una ciudad de unos 10 millones de habitantes, y luego avance hacia el interior del país.

Aunque el tifón se debilita a medida que avanza hacia el noroeste sobre aguas más frías, sigue representando un riesgo considerable por el enorme volumen de humedad que concentran sus bandas de lluvia.

⛈️🇯🇵 #IMPORTANTE | La Agencia Meteorológica de Japón mantiene una estricta vigilancia sobre el tifón Bavi. Se prevén lluvias intensas, fuerte oleaje, inundaciones y deslizamientos de tierra en las zonas más vulnerables. Te contamos 👇🏻 pic.twitter.com/RucMG3Aabx — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 11, 2026

Las autoridades de Zhejiang elevaron su respuesta de emergencia por tifón al nivel uno, el máximo en la escala china.

El Centro Meteorológico Nacional mantiene la alerta naranja por tifón, la segunda más alta en una escala de cuatro niveles, y emitió la primera alerta roja del 2026 por lluvias, con previsión de precipitaciones torrenciales en Zhejiang, Fujian, Taiwán y otras regiones del este y el norte del país.

Xinhua informó que Zhejiang cerró 12 mil 154 escuelas y guarderías, 444 lugares turísticos y 78 recintos culturales, mientras que cientos de vuelos fueron cancelados y algunos servicios de tren de alta velocidad quedaron suspendidos.

El Gobierno chino asignó además 40 millones de yuanes, unos 5,9 millones de dólares, en fondos centrales de emergencia para apoyar las tareas de prevención y rescate en Zhejiang y Fujian.

Bavi llega tras una semana marcada por los desastres naturales en China: las lluvias asociadas al tifón Maysak dejaron al menos 39 muertos en Guangxi, un deslizamiento de tierra causó 21 fallecidos en Gansu y las tormentas y tornados en Hubei provocaron once muertes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.