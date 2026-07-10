Cae el octavo sospechoso del presunto complot para asesinar a Trump en evento de la UFC en la Casa Blanca

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron la captura de un octavo sospechoso relacionado con el presunto complot para atacar el evento de la UFC celebrado durante la jornada del pasado 14 de junio en la Casa Blanca; esto como parte de una investigación que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, evitó un atentado contra Donald Trump y otros funcionarios.

El detenido fue identificado como Chandler D. Scaggs, un hombre de 22 años y residente de Virginia Occidental, quien fue arrestado esta semana y presentado ante las autoridades federales.

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¿Qué papel habría tenido el detenido en el presunto complot para asesinar a Trump?

Conforme a información de Departamento de Justicia de Estados Unidos, Scaggs presuntamente fue asignado como uno de los francotiradores dentro del plan que buscaba perpetrar un ataque durante el espectáculo de artes marciales mixtas que fue organizado con el motivo del cumpleaños número 80 del magnate republicano.

Las autoridades sostienen que los ocho detenidos enfrentan cargos en una misma causa judicial radicada en Ohio, donde se les acusa de conspirar para asesinar al presidente de Estados Unidos, a la vicepresidenta y a otros funcionarios estadounidenses, además de aL primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al empresario Elon Musk; además de a otros objetivos considerados de alto perfil.

𝐅𝐁𝐈: 𝐀 𝐌𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑'𝐒 𝟗𝟏𝟏 𝐂𝐀𝐋𝐋 𝐎𝐍 𝐇𝐄𝐑 𝐎𝐖𝐍 𝐒𝐎𝐍 𝐔𝐍𝐑𝐀𝐕𝐄𝐋𝐄𝐃 𝐀 𝐌𝐀𝐒𝐒 𝐂𝐀𝐒𝐔𝐀𝐋𝐓𝐘 𝐏𝐋𝐎𝐓 𝐀𝐓 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐇𝐈𝐓𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄



The eight men now indicted over the plot to attack the UFC Freedom 250 event at the White House almost pulled it off.… pic.twitter.com/EkgGw11ZZk — M.A. Rothman (@MichaelARothman) July 10, 2026

¿Cómo era el plan para asesinar a Donald Trump?

Conforme a la acusación federal, el grupo planeaba utilizar drones cargados con explosivos para generar caos y provocar la evacuación de los asistentes al evento de la UFC en la Casa Blanca. En medio de la confusión, francotiradores abrirían fuego contra los objetivos previamente seleccionados.

EL FBI señaló que las primeras detenciones, efectuadas antes del evento en distintos estados del país, permitieron impedir que el plan se concretara. Posteriormente fueron arrestados otros sospechosos, hasta sumar ocho personas bajo investigación.

Federal Grand Jury Indicts 8 Men in Conspiracies Related to Plot to Attack UFC Freedom 250 Event at White House, Kill Government Officials: Eighth alleged coconspirator who was to participate as sniper during attack arrested by FBI in West Virginia this week



🔗:… — National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) July 9, 2026

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