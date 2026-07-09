¡Que horror! VIDEO: serpientes escapan de criadero en China; Guangxi emite guía de seguridad

Las recientes inundaciones registradas en China obligaron a que muchas serpientes venenosas se desplazaran y se esciondieran alrededor de las casas, los petiosn y en las riberas de varios ríos.

las autoridades de la ciudad de Hengzhou, en la provincia de Guangxi, publicaron una guía de emergencia para ayudar a los residentes a prevenir las mordeduras de serpiente, además de responder de forma segura en caso de emergencia.

@adnnoticiasmx Escapan 900 serpientes de una granja tras inundaciones en China Cerca de 900 serpientes escaparon de un criadero debido a las graves inundaciones en China. El escape ya dejó a una persona hospitalizada por mordedura, por lo que las autoridades locales pidieron a la población no intentar capturarlas y reportar cualquier avistamiento. ¿Cómo reaccionarían si además de enfrentar un desastre natural tuvieran que cuidarse de una plaga de reptiles? #China #Serpientes #Inundaciones #viral#adnnoticias ♬ sonido original - adn Noticias - adn Noticias

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VIDEO: Cientos de serpientes venenosas escapan de granja tras inundaciones en China

En rede sociales comenzaron a circular videos con imágenes en los que se pueden observar a varias serpientes mientras de desplazan por el agua en plena crecida de rios luego de las fuertes lluvias desatadas por el mal clima en el gigante asiático.

De hecho en la ciudad de Hengzhou se abrió un canal de emergencia exprés para el tratamiento de las mordeduras de serpiente, lo que garantiza una atención oportuna y estandarizada.

Floods displace venomous snakes, Guangxi issues emergency safety guide pic.twitter.com/JrJ1J44lxv — CGTN (@CGTNOfficial) July 9, 2026

¿Qué hacer ante una mordedura de serpiente?

Debes mantener la calma pero actuar rápido: llama al 911 o acude de inmediato al hospital más cercano. Inmoviliza la extremidad afectada manteniéndola por debajo del corazón, y retira anillos o ropa ajustada; los expertos señalan que no debes hacer torniquetes, cortes y mucho menos deberás intentar succionar el veneno.

Llama a emergencias : Trata el caso como una emergencia médica real y comunícate con los servicios de tu localidad.

: Trata el caso como una emergencia médica real y comunícate con los servicios de tu localidad. Mantén la calma y muévete despacio : Aléjate de la serpiente, el pánico acelera el ritmo cardíaco y ayuda a que el veneno se propague más rápido por el cuerpo

: Aléjate de la serpiente, el pánico acelera el ritmo cardíaco y ayuda a que el veneno se propague más rápido por el cuerpo Quita objetos restrictivos : La zona se hinchará rápidamente, retira inmediatamente anillos, relojes, pulseras, cadenas o zapatos ajustados

: La zona se hinchará rápidamente, retira inmediatamente anillos, relojes, pulseras, cadenas o zapatos ajustados Limpia la herida : Lava suavemente con agua y jabón para quitar cualquier residuo

: Lava suavemente con agua y jabón para quitar cualquier residuo Inmoviliza el área : Mantén la parte del cuerpo mordida lo más quieta posible y déjala en una posición neutral, idealmente a la altura o ligeramente por debajo del corazón

: Mantén la parte del cuerpo mordida lo más quieta posible y déjala en una posición neutral, idealmente a la altura o ligeramente por debajo del corazón Identifica a la serpiente : Si es posible, y sin ponerte en riesgo, memoriza los colores, forma de la cabeza y tamaño, o tómale una foto a una distancia segura para que los médicos sepan qué antídoto usar.

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