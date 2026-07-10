Fuerte incendio forestal en Almería suma 12 muertos y decenas de desaparecidos

Un incendio forestal en localidades rurales de Andalucía, en los alrededores de Los Gallardos (Almería), dejó vehículos calcinados y edificios destruidos el viernes.

Se instó a los residentes de un pueblo del sur de España a evacuar, mientras un voraz incendio forestal envolvía las colinas cercanas.

Suman 12 muertos por el incendio en Almería

Al menos 12 personas murieron en el fuerte incendio como consecuencia de no prestar atención a las indicaciones de las autoridades sobre los riesgos.

De acuerdo con reportes oficiales las víctimas ignoraron las recomendaciones de los alcaldes y la policía, quienes habían ido casa por casa pidiendo a los vecinos que permanecieran en sus hogares, y optaron por huir en coche dirigiéndose directamente hacia el fuego.

Cuatro personas, que al parecer eran británicas fallecieron en el interior de un coche, según informó Antonio Sanz, responsable regional de emergencias. Otras ocho personas fueron halladas dispersas a lo largo de la zona calcinada por el incendio, tras haber abandonado aparentemente sus vehículos e intentado escapar a pie.

Una fotografía de prensa tomada en el lugar muestra cuatro coches calcinados en un camino de montaña. El presidente regional, Juanma Moreno, declaró que las autoridades habían confirmado inicialmente 11 fallecidos, pero posteriormente descubrieron un cuerpo que estaba totalmente cubierto por otro.

Es probable que la mayoría de las víctimas fueran ciudadanos extranjeros residentes en la zona, incluidos británicos y belgas, señaló Sanz.

Además de los 12 fallecidos, hay 23 personas desaparecidas en uno de los incendios forestales más mortíferos de España.

Varios habitantes de la localidad rural andaluza de El Pocico abandonaron sus hogares y subir a sus vehículos a medida que el incendio avanzaba hacia la zona.

A wildfire in southern Spain killed at least a dozen people — most believed to be foreign nationals including Britons and Belgians — after they fled by car against police advice and drove into the fast-moving flames, officials say https://t.co/GZAowP1IeC pic.twitter.com/oQ3q6aCP0V — Reuters (@Reuters) July 11, 2026

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