Pánico en el aire: ventanilla se rompe en pleno vuelo y pasajero es casi succionado | VIDEO

Momentos de pánico e incertidumbre vivieron pasajeros que viajan a bordo de un avión de Ryanair luego de que una ventanilla se rompiera poco después del despegue, obligando a la tripulación a declarar una emergencia que les hizo regresar al aeropuerto de Grecia.

Este incidente dejó a un pasajero parcialmente succionado hacia el exterior de la aeronave, de acuerdo con testimonios de personas que iban a bordo; de hecho videos que se viralizaron en redes sociales muestran la cabina con una ventanilla dañada, además de a los pasajeros mientras utilizan las mascarillas de oxígeno mientras el avión descendía previo al aterrizaje de emergencia.

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🚨🛫 ¡MOMENTOS DE TERROR EN EL AIRE! Un vuelo de Ryanair (@Ryanair) que viajaba a Alemania se vio obligado a regresar a Grecia después de que una ventanilla se rompiera en pleno vuelo y succionara parcialmente a un pasajero hacia el exterior pic.twitter.com/4nL18ASfyn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 10, 2026

Ventanilla se rompe en pleno vuelo: ¿Qué pasó en el vuelo de Ryanair?

Conforme al relato de una pasajera, todo comenzó con un fuerte estruendo, muy parecidos al de “un neumático reventando”, pero instantes después, la cabina sufrió una descompresión, lo que activó en automático las mascarillas de oxígeno.

✈️😱 ¡Momentos de terror en los cielos de Europa! Un hombre de 61 años quedó fuera de la ventana de un avión durante un vuelo, mientras su esposa lo sujetaba de las piernas. La aeronave tuvo que regresar a Grecia, donde aterrizó sin problemas pic.twitter.com/fqfUf1S4t8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 10, 2026

La testigo señaló que el hombre que viajaba en el asiento junto a la ventanilla reventada, se quedó parcialmente fuera del avión, mientras otros pasajeros lo sujetaban para evitar que fuera expulsado; cabe decir que el cinturón de seguridad también fue determinante para impedir una tragedia mayor.

Después el aterrizaje de emergencia, la aerolínea informó que el pasajero recibió atención médica inmediata. De acuerdo con medios de Grecia, este fue trasladado a un hospital con estado de shock, una lesión en el cuello, además de quemaduras por fricción; sin embargo se señaló que se encuentra fuera de peligro.

El daño en el motor del B-737 operado por Ryanair que provocó la despresurización de la cabina tras la ruptura de una ventana pic.twitter.com/HlGtJg9AmL — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) July 10, 2026

Ryanair no confirmó la causa del incidente, pero medios locales señalan como una de las hipótesis que una pieza del motor pudo desprenderse e impactar la ventanilla; pero la versión oficial aún no se publica mientras el caso sigue bajo investigación.

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