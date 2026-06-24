La situación jurídica de Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, dio nuevamente un giro en Estados Unidos. La audiencia que estaba programada para hoy 24 de junio en una corte federal de Manhattan fue aplazada hasta el próximo 16 de septiembre de 2026, luego de que la fiscalía estadounidense y la defensa del exlíder criminal alcanzaran un acuerdo procesal avalado por el juez John G. Koeltl.

La decisión ha generado atención debido a que Gómez Martínez es uno de los narcotraficantes mexicanos más conocidos de las últimas décadas, además de que enfrenta acusaciones que podrían llevarlo a pasar el resto de su vida en prisión.

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Aplazan hasta el 16 de septiembre la audiencia de seguimiento de Servando Gómez, alias "La Tuta", líder de "La Familia Michoacana" en una corte federal de Nueva York pic.twitter.com/7ZZvJqzB25 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 24, 2026

¿Por qué fue aplazada la audiencia de ‘La Tuta’?

De acuerdo con documentos judiciales, tanto la fiscalía como los abogados defensores solicitaron más tiempo para continuar con la preparación del caso: “El gobierno determina que los fines de la justicia otorgados al garantizar la exclusión propuesta son mayores en el mejor interés del público y los acusados en un juicio abreviado”, señalaron las partes en el expediente presentado ante la corte.

La defensa de Gómez Martínez está encabezada por el abogado Thomas Ambrosio; cabe señalar que la misma resolución también benefició a José de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango”, cuya audiencia fue reprogramada para diciembre de 2026.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado acerca de negociaciones activas para un posible acuerdo de culpabilidad.

¿Qué cargos enfrenta el exlíder de Los Caballeros Templarios?

Servando Gómez Martínez “La Tuta” enfrenta cargos federales por conspiración para traficar narcóticos hacia territorio estadounidense.

Conforme a las investigaciones de Washington, desde 2006 habría coordinado el envío de grandes cantidades de metanfetaminas y cocaína hacia la frontera norte de México, utilizando el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como uno de los principales centros de operación.

Las autoridades también lo relacionan con una organización criminal señalada por tráfico de drogas, adquisición de armamento de alto poder en Estados Unidos, secuestros y homicidios.

¿Dónde está “La Tuta”?

El exlíder de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios permanece bajo prisión preventiva en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

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