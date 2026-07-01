Conflicto en Medio Oriente: Avances en diálogo EUA-Irán tras reuniones en Qatar

Mediadores de Qatar y Pakistán se reunieron por separado este miércoles en Doha con delegaciones de Estados Unidos e Irán, dentro de las conversaciones técnicas indirectas sobre la implementación del Memorando de Entendimiento firmado entre ambos países tras el conflicto iniciado a finales de febrero.

El portavoz de la cancillería de Qatar, Majed Al Ansari, declaró en X que se registraron avances positivos “en temas relacionados con el Memorando de Entendimiento de Islamabad”, con base en lo tratado en la Cumbre de Lake Lucerne, en Suiza.

También, añadió que las partes acordaron continuar las conversaciones, con una próxima reunión que se fijará “en el momento más pronto posible” tras concluir los funerales del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

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Las delegaciones no se reunieron entre sí de manera directa, ya que los mediadores transmiten los mensajes entre ambas partes.

El Memorando de Entendimiento, negociado con mediación de Pakistán, entró en vigor el 18 de junio luego de que lo firmaran electrónicamente el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El encuentro se realizó después de un intercambio de disparos entre ambos países durante el fin de semana.

El acuerdo del 17 de junio contempla un alto el fuego de 60 días para negociar un acuerdo permanente.

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