Ayatola Alí Jamenei: Trayectoria y ascenso de quien fue líder supremo de Irán durante casi 40 años

El líder supremo iraní, Ali Jamenei, fue el guía espiritual del país persa desde que fue nombrado en 1989, hace ya casi 37 años, en los que mantuvo siempre en el punto de mira los "enemigos" de la nación, principalmente Estados Unidos.

Este sábado Donald Trump confirmó la muerte de Jamenei en los bombardeos conjuntos entre Estados Unidos e Israel, los dos países que el ayatolá siempre antagonizó desde Teherán, y que también se han cobrado la vida de unos 200 iraníes.

Fue, además, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y con un poder absoluto, ya que sus seguidores controlan las principales instituciones como el Poder Judicial y el Parlamento.

Ante el temor de que fuera asesinado o apartado del poder, Jamenei nombró hace una semana a algunos líderes políticos iraníes como posibles administradores de Irán, entre los cuales se encuentra el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cómo surgió el ayatola Ali Jamenei?

Caracterizado por su turbante negro y su frondosa barba blanca, Jamenei supo mantener el equilibrio entre las distintas facciones para que ninguna acaparara demasiado poder desde que fue nombrado sucesor del ayatolá Ruholá Jomeini el 4 junio de 1989.

Nació el 16 de julio de 1939 en la ciudad santa de Mashad (cerca de la frontera iraní con Afganistán) en el seno de una familia de religiosos chiíes que le enseñaron a llevar una vida sencilla y humilde.

Estudió el Corán en la ciudad santa del chiísmo, Nayeb, en Irak, y de regreso a Irán acudió a la escuela religiosa de Qom, bajo la dirección de los grandes ayatolás seguidores de Jomeini, y a la Universidad de Teherán.

Desde comienzos de los sesenta, fue activista del movimiento islámico contrario al Shah Reza Palhevi y participó en el levantamiento armado contra su régimen en 1963.

En 1964, regresó a Mashad y desde entonces hasta el triunfo de la Revolución en 1979 fue encarcelado varias veces por la policía política del Sha. A partir de 1978 se dedicó a la actividad revolucionaria y participó en el derrocamiento del Sha en febrero de 1979 que llevó a los ayatolás al poder.

Formó parte del Consejo de la Revolución, órgano creado tras la revolución, hasta su disolución en 1980, al constituirse el primer Parlamento, del que fue diputado.

Fue miembro del Consejo Supremo de Defensa, máximo órgano del mando militar, creado al estallar la guerra entre Irán e Irak en 1980, el mismo año en que fue nombrado consejero ministerial, comandante de los Guardianes de la Revolución y más tarde líder de la plegaria semanal de los viernes en Teherán.

Décadas en el poder

Tras la muerte de Jomeini, que le consideraba "su hijo espiritual", en junio de 1989 fue elegido su sucesor. Considerado entonces de tendencia moderada, era partidario de reavivar las relaciones con Occidente y acabar con el aislamiento internacional.

En noviembre de 1994, tras la muerte del gran ayatolá Mohamed Alí Araki, máxima autoridad del islam chií, fue elegido su sucesor.

En junio de 1998, por primera vez desde la caída del Sha, se produjeron protestas universitarias para pedir la separación de lo político y lo religioso.

A raíz de las protestas por la muerte en comisaría, en septiembre de 2022, de la joven kurda Masha Amini tras ser detenida por la policía de la moral por no llevar bien puesto el velo, criticó duramente las manifestaciones, de las que dijo que fueron planeadas. La represión policial provocó centenares de muertos según la ONG Human Right.

Como líder supremo, concentraba todo el poder político y religioso de Irán. Su palabra estaba por encima de la Constitución y como ayatolá era el jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Era el hombre al frente de la Justicia y también el encargado de elegir al Consejo para el Discernimiento, institución encargada de resolver las discrepancias entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes de la Revolución. Todo pasaba por su criterio: ratificaba la elección del presidente de la República y podía nombrar a la mitad del Consejo de Guardianes. Siempre tenía la última palabra.

Un líder supremo en la sombra ante los últimos ataques sobre Irán

Tras el estallido de la guerra entre el grupo palestino Hamás e Israel en octubre de 2023, tachó de genocida a este último por los bombardeos contra Gaza.

La situación se agravó a raíz de la cruzada que emprendió el estado hebreo el 13 de junio de 2025 con bombardeos a las instalaciones nucleares iraníes y los asesinatos selectivos de los principales altos cargos del Ejército y la Revolución y varios científicos, con el fin de impedir la obtención por parte de Teherán de la bomba nuclear. En este contexto prometió un destino "amargo y doloroso" para Israel.

El 21 de junio, Estados Unidos emuló a Israel y bombardeó por primera vez las plantas nucleares de Isfahán, Natanz y Fordo en suelo iraní.

Refugiado en un búnker según algunos analistas, Jamenei apareció por última vez en público en Teherán el 5 de julio, la víspera de la festividad religiosa de Ashura que celebran los chiíes.

¿Quién es la familia del ayatola Alí Jamenei?

Alí Jamenei, quien rara vez viajaba al exterior, vivía junto a su esposa con austeridad en un complejo residencial en el centro de Teherán.

Se conoce que sentía afición por la jardinería y la poesía. En su juventud fumó —algo poco habitual entre figuras religiosas en Irán— y quedó con movilidad reducida en el brazo derecho tras sufrir un atentado en los años ochenta.

Estaba casado con Mansoureh Khojasteh Baqerzadeh, con quien tuvo seis hijos: cuatro hombres y dos mujeres.

La familia Jamenei mantiene un perfil bajo y rara vez aparece en público o en los medios. De los cuatro varones, el segundo, Mojtaba Khamenei, es el más conocido por su influencia y por el rol relevante que desempeña dentro del círculo cercano de su padre.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.