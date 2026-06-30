Corte Suprema de EUA ratificó ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el decreto que limitaba la ciudadanía por nacimiento que emitió el presidente Donald Trump; no obstante, el mandatario aseguró que buscará la eliminación de ésta mediante el Congreso.

Durante este martes 30 de junio, seis de los nueve miembros reconocieron la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadunidense donde se establece que cualquier persona nacida en EUA es ciudadana por derecho.

“La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política (...) quienes escribieron la Decimocuarta Enmienda extendieron es promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’”, explicó el presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr.

🚨 The Supreme Court ruled that the Fourteenth Amendment guarantees birthright citizenship to children born in the United States, including those whose parents are in the country unlawfully or only temporarily, striking down President Trump's executive order. pic.twitter.com/iDns5rmqJF — SCOTUS Wire (@scotus_wire) June 30, 2026

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Donald Trump acudirá al Congreso de EUA para eliminar la ciudadanía por nacimiento

Tras darse a conocer la decisión de la Corte Suprema, calificó de “lamentable” la acción y aseguró que lo remediará “fácilmente” en el Congreso, por lo que pidió que desde este mismo día se pongan a trabajar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento.

De acuerdo a Trump, que exista esta nacionalidad es costosa e injusta para Estados Unidos, pese a que es un derecho que reconocen las leyes estadunidenses desde 1868, después de la Guerra de Secesión.

“La Corte Suprema ratificó la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo cual es lamentable para nuestro país, pero podemos remediarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación (...) ¡No es necesaria una enmienda constitucional larga y engorrosa! El Congreso debería comenzar HOY mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, que es costosa e injusta para nuestro país“, redactó en la red social Truth.

Donald Trump Trump buscará que la ciudadanía por nacimiento se elimine vía el Congreso de EUA (Truth | @realDonaldTrump)

La batalla legal por la ciudadanía por nacimiento en EUA

Una vez que Trump publicó el decreto, la batalla legal comenzó debido a que no concedió directamente la ciudadanía a bebés nacidos en EUA, especialmente a los hijos de migrantes que hubieran entrado al territorio de manera ilegal o aquellos que habían entrado de manera legal.

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