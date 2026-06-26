Escalada de tensión: EUA lanza bombardeo contra Irán tras ataque a buque en el Estrecho de Ormuz

La tensión en Medio Oriente volvió a aumentar durante la jornada de este viernes 26 de junio, luego de qué el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmara que fuerzas estadounidenses realizaron un ataque contra instalaciones militares en Irán, como respuesta de lo que calificó como una agresión en contra de un poco de comercial que navegaba por el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial.

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¿Qué pasa en Irán? De acuerdo con el comunicado oficial de CENTCOM, los bombardeos estuvieron dirigidos contra sitios de almacenamiento de misiles y drones, así como radares costeros iraníes.

¿Por qué Estados Unidos ataca instalaciones de Irán?

Conforme a CENTCOM, la ofernsiva fue una respuesta militar del presunto ataque contra el carguero comercial, ocurrido durante la jornada del 25 de junio. El gobierno estadounidense sostiene que la acción atribuida a fuerzas iraníes, violó el alto del fuego vigente y puso riesgo de la seguridad de una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta.

Asimismo, Washington afirmo qué tipo de incidentes representan una amenaza para la libertad de la navegación y el comercio internacional debido a la enorme cantidad de mercancías y petróleo que diariamente cruzan el Estrecho de Ormuz.

CENTCOM aseguró que las fuerzas mantienen operaciones de coordinación y apoyo para garantizar el tránsito seguro de embarcaciones comerciales que cruzan el estrecho.

🚨#AlertaADN



Irán disparó al menos cuatro drones contra buques que transitaban por el estrecho de Ormuz; tres fueron derribados por Estados Unidos y uno impactó en la cubierta de buque de carga, ocasionando solo daños materiales https://t.co/IY3Y1vrElG pic.twitter.com/UZRDepLI57 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 26, 2026

Además, indico que las tropas estadounidenses permanecen despegas en el región para vigilar que se se respeten los acuerdos alcanzados con Irán y prevenir nuevos incidentes que afecten la estabilidad región.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades iraníes han emitido una respuesta oficial acerca de los ataques anunciados por Estados Unidos, ni sobre las acusaciones de relaciones con el ataque al buque.

La importancia del Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz conecta al golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, convirtiéndose en uno de los corredores marítimos más relevantes del mundo.

Por esa vía circula una parte significativa del petróleo y gas natural comercializados internacionalmente, por lo que cualquier incidente en la zona genera preocupación en los mercados energéticos y en la seguridad del transporte marítimo global.

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