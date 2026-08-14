A seis meses de la guerra, EUA advierte a Irán sobre aislamiento económico sin precedentes por bloqueo de Ormuz

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, amenazó a Irán con un aislamiento económico “como el mundo nunca ha visto”, una muestra del endurecimiento de las medidas de Washington, que a principios de agosto prometía un acuerdo inminente para reabrir el estrecho de Ormuz.

Esta nueva escalada verbal se produce mientras la guerra, desencadenada a finales de febrero por la ofensiva estadounidense-israelí contra la república islámica, se acerca a su sexto mes.

“Será una combinación de aislamiento económico como el mundo nunca ha visto”, declaró Scott Bessent a la cadena de televisión Newsmax, sin dar más detalles. Añadió que “el bloqueo continuo en el estrecho de Ormuz impedirá que cualquier cosa entre o salga de los puertos iraníes”.

El tono ha cambiado en cuestión de días. El 4 de agosto, el mismo Bessent mencionó un posible acuerdo con Teherán “hoy o mañana” para reabrir ese paso estratégico del comercio mundial de hidrocarburos.

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“Tenemos conversaciones muy buenas”, afirmó ese mismo día el presidente Donald Trump, al asegurar que Irán quería alcanzar un arreglo.

A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron un protocolo de acuerdo, pero este colapsó a principios de julio y, desde entonces, a Trump le cuesta encontrar una salida frente a las exigencias drásticas del poder iraní.

El republicano dijo el 1 de agosto que cualquier acuerdo debía incluir la apertura “completa y total” de Ormuz y “el fin de la amenaza nuclear iraní”.

Cambio de prioridades

Sobre el terreno, el estrecho de Ormuz, por el que transitaba antes de la guerra una quinta parte del petróleo mundial, sigue siendo el punto de fricción.

En la práctica, el paso está cerrado por Irán. Teherán exige a los buques una autorización y quiere imponer a largo plazo tasas de servicio de navegación, protección ambiental y compensaciones, algo que Washington rechaza.

Ahora, con un cambio de enfoque, las armas nucleares, la principal razón que Trump inició la guerra junto a Israel, quedaron en un segundo plano.

“El objetivo número uno: mantener el petróleo y el gas baratos para los estadounidenses en todo nuestro país”, dijo este jueves el vicepresidente estadounidense, JD Vance, a Fox News.

“Y luego, obviamente, el objetivo número dos es asegurarnos de que Irán nunca obtenga un arma nuclear”, añadió.

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