Venezuela bajo escombros: Videos de terremotos masivos muestran devastación total

Los dos terremotos masivos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron Venezuela dejaron una gran devastación en Caracas y el municipio de La Guaira. Y es que con solo 39 segundos de diferencia, los fuertes sismos provocaron que decenas de edificios colapsaran.

Los diferente videos que ya fueron compartidos en las redes sociales muestran la desesperación y el miedo de la población tras el doble golpe demoledor, que dejó una de las mayores catástrofes de todos los tiempos.

🫓 La Guaira, Venezuela. From the air.



The magnitude of the devastation along the coast is staggering. pic.twitter.com/xLGZMoCFNW — Caracas Chronicles (@CaracasChron) June 25, 2026

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¿Cuál es la situación de Venezuela tras los terremotos masivos?

Un sobrevuelo sobre la región de La Guaira muestran una devastación en la zona costera y urbana, luego de que enormes edificios colapsaran. Entre los escombros se escuchan gritos de desesperación y en otros lugares simplemente ya se encuentran en silencio.

🚨En Caracas, Venezuela, equipos de emergencia lograron rescatar a una persona que había quedado atrapada entre los escombros de un edificio colapsado, luego de dos sismos casi consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5, con epicentro a unos 160 kilómetros de la capital pic.twitter.com/L828VDyW4s — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 25, 2026

Casas y edificios de Playa Oasis, Punta Brisas y Las Palmas sucumbieron en La Guaira, mientras que en Altamira, barrio urbanizado en Caracas, ahora tiene una paisaje de ruinas.

🇻🇪 "¡Mi mamá!" El reflejo de la desesperación y el miedo de la población durante los #terremotos en #Venezuela: 7.2 y 7.5 Mw [24/Jun/2026].



Impresionantes imágenes continúan reflejando la magnitud de la tragedia. Durante el movimiento de la tierra en la localidad de El Junquito,… pic.twitter.com/F1ArutJWr6 — SASSLA (@SasslaMx) June 25, 2026

La Guaira vuelve a revivir tragedia de 1999

Tras los dos terremotos, La Guaira volvió a vivir una escena parecida a la registrada en 1999 cuando deslizamientos de tierra y aludes torrenciales la dejaron bajo tierra.

Hace 27 años ocurrió la llamada Tragedia de Vargas, considerada un desastre natural del que Venezuela tardó en levantarse. Ahora, nuevamente la región fue drásticamente afectada.

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