Funcionarios de Morena se han vuelto informantes del gobierno de Trump: The New York Times

La crisis que se vive en la relación Estados Unidos (EUA) y México sigue dando mucho de qué hablar a nivel internacional, pues a meses de que la administración de Donald Trump acusara al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de tener nexos con el narco, ahora se dio a conocer que militantes de Morena se han convertido en informantes del presidente extranjero.

Fue el prestigioso y reconocido medio internacional, The New York Times, el que dio a conocer que tras los señalamientos en contra de uno de los políticos más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, al menos una docena de funcionarios del oficialismo se acercaron a EUA para convertirse en informantes protegidos.

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¿Qué políticos de Morena han buscado ser informantes de EUA?

A pesar de que el medio conocido como “The Gray Lady” reveló la información, no dieron a conocer los nombres de los políticos mexicanos que estarían buscando ser informantes infiltrados en el partido Morena tras los señalamientos de sus vínculos con el crimen organizado.

Según el reporte al menos una docena entre gobernadores y legisladores morenistas, se acercaron al gobierno de EUA para brindar información sobre otros políticos buscando adelantarse a posibles investigaciones en su contra, lo cual les podría dar cierto tipo de inmunidad ante las acusaciones realizadas por autoridades norteamericanas.

“El cierre de filas que la presidenta está convocando desde arriba no se está replicando abajo. Porque algunas personas dentro del sistema, en lugar de respaldarla, están corriendo a Estados Unidos para salvarse”, señaló Carlos Bravo, analista político para The New York Times.

Gobierno de México continúa protegiendo a políticos señalados por EUA

El mismo medio internacional, dio a conocer que a pesar de las investigaciones en curso en contra de Rubén Rocha Moya y personal allegado al morenista, así como en contra de otros personajes del partido oficialista, el Gobierno de México continúa apoyando y mostrando su respaldo.

Se dejó en evidencia internacional, que a pesar de las pruebas con las que cuentan las autoridades norteamericanas, el Gobierno de México continúa señalando que no son suficientes para proceder contra sus militantes.

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