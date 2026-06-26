Muere esposa del futbolista Héctor Bello tras terremotos en Venezuela; cubrió con su cuerpo a su bebé del derrumbe

La crisis humanitaria que se vive en Venezuela por los terremotos magnitud 7.2 y 7.5 no tiene límites, pues recientemente se confirmó que la esposa del futbolista del Marítimo de La Guaira, Héctor Bello, perdió la vida protegiendo a su bebé a causa del derrumbe del edificio en el que vivían.

Fue el propio futbolista venezolano, quien a través de sus redes sociales compartió un emotivo mensaje para despedir a Andrea, a la cual describió como “heroína” gracias a que protegió con su cuerpo a su hija de menos de un año de edad de ser afectada por el desplome de la edificación.

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¿Qué se sabe de la esposa de Héctor Bello?

De acuerdo con la información que han compartido medios locales de Venezuela, la esposa de Héctor Bello perdió la vida tras el desplome del edificio en el que vivían sobre la costa de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos que azotaron al país sudamericano el pasado miércoles 24 de junio.

El medio La Prensa de Monagas de Venezuela, confirmó que el cuerpo de Andrea fue hallado entre los escombros sin signos vitales, sin embargo su hija habría sobrevivido entre sus brazos mientras la protegía del desastre natural que ha cobrado la vida de cerca de mil personas en el país.

Futbolista busca a su familia tras derrumbe por terremotos en Venezuela

Por otro lado, es importante mencionar que el futbolista argentino y ex del Zacatepec de la Liga de Expansión de México, Lucas Trejo, de igual forma informó que está buscando a su familia luego de que el edificio en el que vivía se derrumbara a causa de los terremotos.

A través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, Lucas Trejo informó que no ha tenido comunicación alguna con su esposa e hijos desde el terremoto, por lo cual se encuentra buscando indicios de ellos entre los escombros generados por los derrumbes provocados por los sismos.

¿Cuántas víctimas suman por los terremotos en Venezuela?

De acuerdo con cifras oficiales dadas a conocer por autoridades de Venezuela, al momento suman más de 920 muertos tras los terremotos en Venezuela, lo cual representa una de las crisis más fuertes en la historia del país.

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