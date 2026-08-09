Bacteria “carnívora” cobra sus primeras vidas y enciende alarmas en estas playas de EUA

Las autordades sanitairas de Estados Unidos encendieron las alertas ante un aumento de infecciones provocadas por la Vibro vulnificus, más conocida como “bacteria carnivora”, que vivie en aguas costeras y que puede ocasionar infecciones graves y potencialmete mortales.

El llamado ocurre especialmente en la costa del Golfo de México, en especial en Louisiana, donde ya se confirmaron nueve casos durante este año, además de cinco personas muertas, de acuerdo con su departamento de salud. Cabe decir que en el mismo perioso de los diez años anteriores, el estado había registrado un promedio de siste casos y una muerte.

Louisiana health officials urged residents to take precautions following an uptick in severe cases of a type of dangerous flesh-eating bacteria Vibrio vulnificus. So far this year, the state has reported nine cases, five of them fatal.



Read more: https://t.co/SvtQUCSIz3 pic.twitter.com/20yEMuEifh — ABC News (@ABC) August 8, 2026

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Florida, otro de los estados de Estados Unidos con mayor incidencia, acumula 14 casos y dos muertes en lo que va de este 2026, frente a 33 casos y cinco muertes registradas durante todo el 2025.

¿Por qué le llaman bacteria “carnívora”?

El término se relaciona con la capacida de la Vibro vulnificus para provocar infecciones que pueden destruir tejido, incluida la fascitis necrosante; sin embargo, los CDC de Estados Unidos advierten que la expresión “bacteria carníbora” es una denominación utilizada por algunos medios y que otras bacterias también pueden causas este padecimiento.

La infecciíon puede producirse cuando una herida abierta entra en contacto con ahgua salada o salobre; también existe riesgo al consumir mariscos crudos o poco cocidos, especialmente las ostras.

🇺🇸 Flesh-eating bacteria is killing people in Louisiana at 5 times the usual rate



Louisiana has logged 9 cases of Vibrio vulnificus this year and 5 of them were fatal. The state normally averages 7 cases and 1 death by this point, so the death toll has jumped hard.



Every case… pic.twitter.com/6ny8GabL15 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 7, 2026

¿Quiénes tienen mayor riesgo ante la Bacteria “carnívora”?

Ls personas con enfermedades hepáticas, diabéticas, sistemas inmunitarios debelitados o ciertas enfermedades crónicas pueden desarrollas cuadros más graves. Los CDC estiman que alrededor de una de cada cinco personas infectadas con Vibro vulnificus, muere.

Ante una herida expuesta al agua costera, se recomienda lavarla inmediatamente con agua y jabón. Si aparecen enrojecimiento, inflamación, dolor, fiebre, ampollas o cambios de coloración, es importante buscar atención médica de inmediato; ¿estamos ante una nueva amenaza para quienes visitan las playas o frente a un riego conocido que exige mayor precaución?

BREAKING--Gulf Coast's Flesh-Eating Bacteria Crisis Spirals Out of Control



Five dead in Louisiana, two in Florida — and the worst months are still ahead. Here's what they're not telling you about surviving Vibrio.



We have you covered with Medical Emergency Kits from The… pic.twitter.com/sXbDIRujHG — Peter A. McCullough, MD, MPH® (@P_McCulloughMD) August 8, 2026

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