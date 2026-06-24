Se registra fuerte sismo en Venezuela; hay alerta de tsunami

Un sismo de magnitud 7.1 se produjo en en la costa central de Venezuela durante la tarde de este miércoles, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El Servicio Geológico Colombiano detalló que el evento sísmico ocurrió a las 17:04 hora local y una profundidad 0 km.

Las autoridades explicaron que existe una amenaza de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, consistente en fluctuaciones del nivel del mar y fuertes corrientes oceánicas.

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