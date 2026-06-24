Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Calles cerradas y alternativas en CDMX por el partido México vs Chequia
/Internacional/Nota

Se registra fuerte sismo en Venezuela; hay alerta de tsunami

El temblor se sintió esta tarde en varias regiones; hay reporte de múltiples personas heridas.

Metadatos del artículo

1 minuto lectura
Escrito por: Samuel Aguirre

Un sismo de magnitud 7.1 se produjo en en la costa central de Venezuela durante la tarde de este miércoles, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El Servicio Geológico Colombiano detalló que el evento sísmico ocurrió a las 17:04 hora local y una profundidad 0 km.

Las autoridades explicaron que existe una amenaza de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, consistente en fluctuaciones del nivel del mar y fuertes corrientes oceánicas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO