Irán aseguró que el estrecho de Ormuz seguirá bloqueado hasta que EUA acepte “sus condiciones”

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán mandó un ultimátum a Estados Unidos para que acepte sus condiciones, ya que en caso de no hacerlo seguirá cerrado el estrecho de Ormuz.

Mohammad Baqer Zolqadr, secretario del consejo, dijo que la negociación con EUA se encuentra en sus etapas finales, pero no pasará si no se cumplen las exigencias para habilitar el paso marítimo, esto de acuerdo a agencias iraníes.

“Esto no significa la apertura del estrecho de Ormuz, es posible que este acuerdo llegue a buen término, pero la apertura del estrecho de Ormuz está supeditada al cumplimiento de otras condiciones, las cuales han sido transmitidas a la parte estadounidense a través de intermediarios”, añadió.

Trump says U.S. is 'low-keying it' with Iran, stresses economic pain, according to Axios interview https://t.co/aimCatO35C https://t.co/aimCatO35C — Reuters (@Reuters) August 9, 2026

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¿Cuáles son las exigencias de Irán hacia EUA?

En resumen, estas son las exigencias de Irán hacia EUA:

Poner fin a la guerra y a la agresión contra Irán , así como sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak

, así como sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak Levantar el bloqueo naval y retirar sus fuerzas militares de los alrededores de Irán

y de los alrededores de Irán Pagar los daños y perjuicios de las dos guerras de agresión e imposición contra Irán sin ninguna reducción ni disminución

de agresión e imposición contra Irán sin ninguna reducción ni disminución Levantar las “crueles e ilegales” sanciones contra Irán

contra Irán Liberar incondicionalmente los bienes congelados y robados de Irán

Trump pausó ataques contra Irán

El pasado 27 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que se pausaron los ataques a Irán debido a que se retomaron las “conversaciones profundas” entre ambas naciones.

Pese a la postura de Irán, semanas antes Trump dejó en claro que los ataques podrían retomarse si fracasan las negociaciones, ya que tendrían poco tiempo para acabar con el conflicto.

“Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultad, volveremos a las acciones militares contundentes”, puntualizó.

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