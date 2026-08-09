Incendios forestales obligan evacuaciones en el este de España | VIDEO

Bomberos y elementos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España trabajan intensamente para contener los incendios forestales en la región de Castellón, mismos que ya provocaron la evacuación de unas 700 personas en la localidad de Catí.

Este incendio forestal que comenzó durante la jornada del viernes en la cercana localidad de Tirig, ha consumudo más de 684 hectáreas en un perímetro de 19 kilómetros, según informaron las autoridades locales.

Se trabaja intensamente en el sector de #Catí del #IFTirig con maniobras de protección de la población de Cati y de diversas explotaciones ganaderas. Trabajan conjuntamente efectivos @BombersDipcas @GVAbforestals @UMEgob @mitecogob con apoyo de diversos medios aéreos. pic.twitter.com/Ke7DPgVcKc — Bombers Dipcas (@BombersDipcas) August 9, 2026

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VIDEO: Bomberos luchan contra incendios forestales en Castellón, España

En imágenes publciadas por Bombarderos Dipcas, se puede observar las condiciones que enfrentan los bomberos ante el poderoso incendio, mientras trabajan en la defensa de las instalaciones de una granja en el sector de Catí en donde se registran daños en vivendas, instalaciones ganaderas y el propio municipio de Catí.

A pesar de la intensidad del incendio, las autoridades regionales de Valencia esperan que las condiciones meteorológicas, además de una alta humedad, les continúan y avanzar adecuadamente en las labores de extinción de las llamas.

Aquí podemos ver las condiciones de incendio a las que se han enfrentando esta tarde 2 unidades de @GVAbforestals trabajando en la defensa de las instalaciones de una granja en el sector de Catí del #IFTirig.



5 dotaciones @BombersDipcas , unidades @GVAbforestals , @UMEgob y… pic.twitter.com/rAXQKL3aME — Bombers Dipcas (@BombersDipcas) August 9, 2026

Los bomberos de España trabajan contrareloj en su luicha contra otros incendios forestales, como los registrados en la sierra de Segovia, en el centro de España, además de los que hay en la provincia de Huelva, en el sur del país.

Más de 300 bomberos, apoyados por una unidad militar española, han sido desplegados ante la dificultad que suponen los cambios en la dirección del viento para contener el incendio. Cabe decir que las evacuaciones se llevaron a cabo como una medida de precaución, principalmente debido al humo, y por el momento no se han reportado víctimas que lamentar.

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