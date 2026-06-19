Israel y Hezbolá acuerdan alto al fuego en Líbano

Israel y Hezbolá acordaron un alto al fuego que entró en vigor a las 16:00 horas locales (7:00 horas del centro de México), declaró un funcionario estadounidense.

“Hezbolá e Israel han acordado un alto el fuego”, dijo bajo condición de anonimato, añadiendo que los negociadores de Estados Unidos y Qatar alcanzaron el acuerdo con la ayuda de Irán. “Entendemos que, tras el intercambio de disparos ocurrido hoy, Israel y Hezbolá mantienen un alto el fuego”.

El acuerdo se logró después de que las hostilidades entre ambas partes se intensificaran de manera considerable durante la noche en Líbano.

De acuerdo con el medio israelí Haaretz, la tregua se rompería solo si el grupo libanés ataca al Estado hebreo: “Si Hizbulá ataca, Israel responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

No obstante, durante la mañana de este viernes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que habían atacado a Hezbolá en el sur libanés y en el valle de la Bekaa provocando al menos 47 muertos en total, decenas de heridos y carreteras colapsadas con familias huyendo de los bombardeos.

Asimismo a las 17:10 hora local, Israel atacó la localidad de Nabatieh (sur de Líbano) y las sirenas de alerta por posible infiltración de drones de la milicia chií se activaron en la comunidad fronteriza israelí de Zarit.

El cese de las hostilidades en el frente libanés era una de las prioridades y líneas rojas tratadas durante las negociaciones de paz Estados Unidos-Irán por parte de Teherán, que consiguió incluirlo en el acuerdo con Washington.

El acuerdo firmado entre ambos prevé la apertura de 60 días de discusiones para abordar sus principales discrepancias, como el programa nuclear iraní o el levantamiento de sanciones contra Teherán.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, tenían previsto iniciar una nueva fase de negociaciones este viernes en Suiza, pero el encuentro se suspendió indefinidamente.

La guerra, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, ha causado miles de muertos, principalmente en la república islámica y Líbano.

También ha sacudido la economía mundial por el cierre del estrecho de Ormuz, fundamental para el tránsito de hidrocarburos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.