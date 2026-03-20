Portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán muere en ataques de Estados Unidos e Israel

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la muerte de su portavoz, Ali Mohammad Naini, a causa de los bombardeos desatados contra el país en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Indicó que Naini "ha caído mártir" en el marco de la ofensiva estadounidense-israelí y elogió su trabajo "durante más de cuatro décadas" en servicio de "la protección de la Revolución Islámica", según la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"Sus ideas revolucionarias y modelos eficientes en el campo de la 'guerra blanda' guiarán a la Guardia Revolucionaria y sus oficiales en la guerra psicológica contra las potencias arrogantes", aseveró, antes de destacar que Naini fue "un general valiente y sincero". "Prometemos continuar su camino de perseverancia en la lucha contra los terroristas".

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

🔴ELIMINADO: Ali Mohammad Naini, el portavoz y jefe de la división de relaciones públicas del CGRI.



Naini desempeñó varios cargos relacionados con la propaganda y las relaciones públicas. En su rol como principal propagandista del CGRI durante los últimos dos años, difundió la… pic.twitter.com/cl761rEcFO — FDI (@FDIonline) March 20, 2026

Posteriormente, el Ejército de Israel se adjudicó la responsabilidad en el asesinato de Naini y subrayó que "desempeñaba funciones de propaganda y relaciones públicas" en el seno de la Guardia Revolucionaria. "Eliminado", señaló en un mensaje en sus redes sociales.

"Durante los últimos dos años, como principal propagandista de la Guardia Revolucionaria, difundió la propaganda terrorista del régimen entre sus aliados en todo Oriente Próximo con el fin de influir y promover ataques terroristas contra Israel", destacó.

La muerte del militar se produce tras los abatimientos esta semana del ministro de Inteligencia, Ismail Jatib, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani.

En la ofensiva también han perdido la vida el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en la primera jornada de guerra, y altos cargos militares como el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.